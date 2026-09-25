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Muhammad Ridwan
Jumat, 25 September 2026 | 15.57 WIB

Prabowo Apresiasi Kontingen Indonesia Raih Emas Pertama di Asian Games 2026

Presiden Prabowo Subianto. (YT Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto. (YT Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada para atlet Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali emas pertama bagi Kontingen Merah Putih pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Kabar keberhasilan tersebut diterima Prabowo melalui sambungan telepon dari para atlet. Mendengar langsung kabar tersebut, Presiden menyampaikan rasa bangga sekaligus terima kasih atas perjuangan para atlet yang telah membawa nama Indonesia di ajang olahraga tingkat Asia.

“Malam ini saya menerima sambungan telepon dan mendapatkan kabar gembira dari para atlet Indonesia. Mereka berhasil mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia di Asian Games 2026,” kata Prabowo melalui akun Instagram resminya, pada Kamis (24/9) malam.

Dalam unggahan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi secara langsung kepada para atlet atas kerja keras yang dilakukan hingga mampu menyumbangkan emas perdana bagi Indonesia.

“Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Terima kasih jerih payah saudara-saudara. Kalian berhasil meraih medali emas pertama,” ucap Prabowo penuh kebanggaan.

Hingga saat ini, kontingen Indonesia telah mengoleksi satu medali emas, empat medali perak, dan 16 medali perunggu. Perjuangan para atlet Merah Putih masih berlanjut karena Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 4 Oktober 2026.

Prabowo juga memberikan semangat kepada seluruh atlet Indonesia yang masih bertanding agar terus memberikan kemampuan terbaik mereka. Ia mengapresiasi kerja keras para atlet yang berjuang membawa nama bangsa dalam kompetisi tersebut.

“Terima kasih atas perjuangan dan kerja kerasnya. Terus berjuang! Harumkan nama Indonesia,” jelasnya.

Sebelumnya, pada 9 September 2026, Prabowo melepas Kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Saat itu, Presiden mengingatkan para atlet mengenai tanggung jawab untuk membawa nama baik sekaligus menjaga kehormatan Indonesia di kancah internasional.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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