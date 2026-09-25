Kabar Duka: Menteri Sosial Era SBY, Bachtiar Chamsyah Wafat 

JawaPos.com - Menteri Sosial di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bachtiar Chamsyah, meninggal dunia pada Kamis (24/9) pukul 19.20 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Berdasarkan informasi yang diterima, jenazah Bachtiar rencananya disemayamkan di rumah duka di Jalan Puspitek Raya, Setu, Tangerang Selatan.

"Dapat kabar duka. Senior yang baik, Bang Bachtiar Chamsyah telah kembali ke haribaan Allah SWT. Semoga husnul khatimah. Lahu al-Fatihah," tulis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum melalui akun X pribadinya @anasurbaningrum, dikutip Jumat (25/9).

Bachtiar merupakan politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah lama berkiprah di dunia politik nasional. Sebelum dipercaya menjadi menteri, ia lebih dulu menghabiskan sebagian perjalanan kariernya di parlemen.

Pria kelahiran Tiji, Sigli, Aceh, 31 Desember 1945, itu mengawali kiprahnya melalui organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Bachtiar pernah menjabat Ketua Komisariat HMI AAN Medan dan Ketua Umum HMI Cabang Medan.

Karier politiknya kemudian berlanjut melalui PPP. Bachtiar pernah dipercaya menjadi Wasekjen DPP PPP dan Sekjen Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi). Ia juga menjabat Ketua Umum Parmusi pada 2002.

Di parlemen, Bachtiar mengawali karier sebagai anggota DPRD Sumatera Utara periode 1982-1987. Setelah itu, ia masuk DPR RI dan menduduki sejumlah posisi strategis di Fraksi PPP.

Pada periode 1999-2001, Bachtiar dipercaya menjadi Ketua Komisi V DPR RI. Namanya kemudian semakin dikenal setelah memimpin Panitia Khusus (Pansus) Buloggate-Bruneigate pada 2000.