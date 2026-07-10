Kabar Duka: Pengusaha dan Politikus Rachmat Gobel Meninggal Dunia

JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti dunia usaha dan perpolitikan nasional. Pengusaha sekaligus politikus Rachmat Gobel meninggal dunia pada Jumat (10/7) pagi.

Berdasarkan informasi yang diterima dari akun resmi Istagramnya, Chairman Panasonic Gobel menghembuskan nafas terakhirnya di RS. Brawijaya Tebet, Jakarta pada pukul 03:20 WIB.

“Dengan penuh keikhlasan dan duka mendalam kami segenap keluarga besar Bpk. Rachmat Gobel menyampaikan bahwa orang yang kami cintai telah berpulang ke Rahmatullah,” dikutip dari akun Instagram resmi @rachmatgobel_rg, Jumat (10/7).

Dalam unggahan tersebut, keluarga memohon doa agar Allah SWT mengampuni segala dosa dan khilaf almarhum, menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan alam kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya.

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Keluarga, berharap diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan.

“Kami memohon doa dari Bapak/Ibu/Saudara agar Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya, mengampuni segala dosa dan khilafnya, melapangkan alam kuburnya, serta menempatkanya di tempat terbaik di sisi-nya,” tulisnya.