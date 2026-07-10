Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 10 Juli 2026 | 14.04 WIB

Kabar Duka: Pengusaha dan Politikus Rachmat Gobel Meninggal Dunia

Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ) Rachmat Gobel semasa hidup. - Image

Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ) Rachmat Gobel semasa hidup.

JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti dunia usaha dan perpolitikan nasional. Pengusaha sekaligus politikus Rachmat Gobel meninggal dunia pada Jumat (10/7) pagi.

Berdasarkan informasi yang diterima dari akun resmi Istagramnya, Chairman Panasonic Gobel menghembuskan nafas terakhirnya di RS. Brawijaya Tebet, Jakarta pada pukul 03:20 WIB.

“Dengan penuh keikhlasan dan duka mendalam kami segenap keluarga besar Bpk. Rachmat Gobel menyampaikan bahwa orang yang kami cintai telah berpulang ke Rahmatullah,” dikutip dari akun Instagram resmi @rachmatgobel_rg, Jumat (10/7).

Dalam unggahan tersebut, keluarga memohon doa agar Allah SWT mengampuni segala dosa dan khilaf almarhum, menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan alam kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya.

Keluarga, berharap diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan.

“Kami memohon doa dari Bapak/Ibu/Saudara agar Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya, mengampuni segala dosa dan khilafnya, melapangkan alam kuburnya, serta menempatkanya di tempat terbaik di sisi-nya,” tulisnya.

Almarhum berpulang dengan meninggalkan seorang istri, Retno Damayanti, dua orang anak, yaitu Nurfitria Sekarwillis Kusumawardhani dan Mohammad Arif Gobel, serta cucu dan keluarga besar.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Achmad Sutjipto Meninggal Dunia, Langsung Dimakamkan di TMP Kalibata - Image
Nasional

Mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Achmad Sutjipto Meninggal Dunia, Langsung Dimakamkan di TMP Kalibata

Jumat, 19 Juni 2026 | 02.22 WIB

10 Cara Berdamai dengan Kematian, Tak Perlu Ditakuti tapi Cukup Dipahami - Image
Kepribadian

10 Cara Berdamai dengan Kematian, Tak Perlu Ditakuti tapi Cukup Dipahami

Senin, 13 April 2026 | 19.26 WIB

Sutan Proboatmodjo, Ayahanda Bio One, Meninggal Dunia - Image
Entertainment

Sutan Proboatmodjo, Ayahanda Bio One, Meninggal Dunia

Selasa, 7 April 2026 | 22.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore