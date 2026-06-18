Mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Achmad Sutjipto Meninggal Dunia, Langsung Dimakamkan di TMP Kalibata

Ucapan duka cita dari keluarga besar TNI AL kepada keluarga almarhum Laksamana TNI (Puan) Achmad Sutjipto yang meninggal dunia di Jakarta pada Kamis (18/6). (Instagram TNI AL)
JawaPos.com - Kabar duka datang dari keluarga besar TNI AL. Pada Kamis (18/6), mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Achmad Sutjipto meninggal dunia. Dia mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Medistra Jakarta pada pukul 07.00 WIB.
Kepala Penerangan (Kapen) Korps Marinir Kolonel (Mar) Rana Karyana menyampaikan bahwa jenazah almarhum sempat disemayamkan di rumah duka yang berada di Komplek Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut) sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.
”Pemakaman hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026 pukul 16.30 WIB di TMP Kalibata. Inspektur Upacara Laksamana TNI Muhammad Ali,” terang dia kepada awak media di Jakarta.
Selain Laksamana Ali sebagai KSAL, jenazah Achmad Sutjipto juga diantarkan oleh para perwira tinggi (pati) Angkatan Laut lainnya. Termasuk para pengantar kehormatan dan perentang bendera saat prosesi pemakaman secara militer berlangsung.
Para pati tersebut terdiri atas Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Budi Purwanto, Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi Supardi, Irjenal Laksamana Madya TNI Achmad Wibisono, Wakil KSAL Laksamana Madya TNI Edwin, dan Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denih Hendrata.
Achmad Sutjipto merupakan KSAL yang bertugas pada 1999-2000. Dalam perjalanan pengabdiannya kepada negara dan bangsa, almarhum pernah menduduki sejumlah posisi penting sebelum akhirnya mendapat mandat sebagai KSAL.
Yakni menjadi komandan di berbagai kapal perang, bertugas sebagai komandan Satuan Tugas (Satgas) Pengalihan Kapal-Kapal Jerman Timur ke TNI AL, panglima Komando Armada Barat (Koarmabar), Asrena KSAL, komandan jenderal Akademi TNI, hingga wakil KSAL.
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