Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Kamis, 24 September 2026 | 23.14 WIB

Kapolri Dorong Polwan Duduki Jabatan Strategis, Pengamat: Ini Transformasi Kepemimpinan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan syukuran hari jadi ke-75 Polisi Wanita (Polwan).

 

JawaPos.com - Dorongan terhadap polisi wanita (polwan) menduduki jabatan strategis di tubuh Polri dianggap tepat. Kondisi ini merupakan transformasi kepemimpinan.
 
Hal itu disampaikan Founder Kintra Narasi, Sandri Rumanama sebagai respon pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tentang polwa yang didorong menjadi pemimpin.
 
Sandri mengatakan, polwan perlu terus meningkatkannya. Sehingga mereka layak menduduki jabatan strategis.
 
"Ya ini harus di support oleh semua elemen, dan kepala negara bisa seorang perempuan masa kepemimpin di Polri gak bisa seorang perempuan, ini bentuk transformasi kepemimpinan di masa mendatang," ucapnya, Kamis (24/9).
 
 
Dia mengatakan, birokrasi perlu diubah agar mendukung polwan bisa memiliki karier yang lebih baik. 
 
Sandri juga menyoroti lagi Kepemimpinan di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) yang masi berpangkat Komisaris Besar Polisi. Menurutnya, pemimpin Sepolwan seharunya sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau bintang satu.
 
"Di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) masih kombes harusnya bintang satu, sebagai bentuk respon atas pernyataan Kapolri," jelasnya.
 
Menurut dia, satuan tersebut juga perlu diperkuat dari sisi kepemimpinan karena memiliki fungsi yang dinilai strategis.
 
Sebelumnya, Kapolri dalam The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali menyampaikan bahwa polwan harus semakin kompetitif.
 

“Kami berharap kemampuan dan kapasitas Polwan Indonesia terus meningkat, mampu bersaing di tingkat internasional, serta saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan polisi wanita dari berbagai negara,” kata Sigit.

Dengan peningkatan kapasitas tersebut, Kapolri berharap Polwan Indonesia dapat terus menunjukkan profesionalisme dan kompetensi sehingga mampu sejajar dengan polisi wanita dari negara lain.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Buka IAWP 2026, Kapolri Minta Polwan Siapkan Diri Menuju Posisi Strategis - Image
Nasional

Buka IAWP 2026, Kapolri Minta Polwan Siapkan Diri Menuju Posisi Strategis

Minggu, 20 September 2026 | 19.49 WIB

IAWP 2026 di Bali, Kapolri Tegaskan Perempuan Bukan Sekadar Bagian dari Perubahan - Image
Berita Daerah

IAWP 2026 di Bali, Kapolri Tegaskan Perempuan Bukan Sekadar Bagian dari Perubahan

Minggu, 20 September 2026 | 19.16 WIB

Kapolri Bangga Indonesia Kembali Jadi Tuan Rumah Konferensi IAWP 2026 di Bali - Image
Berita Daerah

Kapolri Bangga Indonesia Kembali Jadi Tuan Rumah Konferensi IAWP 2026 di Bali

Minggu, 20 September 2026 | 18.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore