Kapolri Dorong Polwan Duduki Jabatan Strategis, Pengamat: Ini Transformasi Kepemimpinan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan syukuran hari jadi ke-75 Polisi Wanita (Polwan).

JawaPos.com - Dorongan terhadap polisi wanita (polwan) menduduki jabatan strategis di tubuh Polri dianggap tepat. Kondisi ini merupakan transformasi kepemimpinan.

Hal itu disampaikan Founder Kintra Narasi, Sandri Rumanama sebagai respon pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tentang polwa yang didorong menjadi pemimpin.

Sandri mengatakan, polwan perlu terus meningkatkannya. Sehingga mereka layak menduduki jabatan strategis.

"Ya ini harus di support oleh semua elemen, dan kepala negara bisa seorang perempuan masa kepemimpin di Polri gak bisa seorang perempuan, ini bentuk transformasi kepemimpinan di masa mendatang," ucapnya, Kamis (24/9).

Dia mengatakan, birokrasi perlu diubah agar mendukung polwan bisa memiliki karier yang lebih baik.

Sandri juga menyoroti lagi Kepemimpinan di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) yang masi berpangkat Komisaris Besar Polisi. Menurutnya, pemimpin Sepolwan seharunya sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau bintang satu.

"Di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) masih kombes harusnya bintang satu, sebagai bentuk respon atas pernyataan Kapolri," jelasnya.

Menurut dia, satuan tersebut juga perlu diperkuat dari sisi kepemimpinan karena memiliki fungsi yang dinilai strategis.

Sebelumnya, Kapolri dalam The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali menyampaikan bahwa polwan harus semakin kompetitif.

“Kami berharap kemampuan dan kapasitas Polwan Indonesia terus meningkat, mampu bersaing di tingkat internasional, serta saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan polisi wanita dari berbagai negara,” kata Sigit.