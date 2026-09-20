IAWP 2026 di Bali, Kapolri Tegaskan Perempuan Bukan Sekadar Bagian dari Perubahan

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat membuka International Association of Women Police (IAWP) yang diikuti 43 negara di Bali, Minggu (20/9). (Mabes Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan perempuan bukan sekadar bagian dari perubahan, tetapi juga memiliki peran untuk memimpin perubahan.
Pesan tersebut disampaikan dalam pembukaan The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali, Minggu (20/9/2026).
Tahun ini, konferensi internasional tersebut mengangkat tema "Women Leading Global Change" atau "Perempuan Memimpin Perubahan Global".
Menurut Kapolri, tema tersebut menegaskan pentingnya partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam berbagai bidang.
"Perempuan bukan sekadar bagian dari perubahan, tetapi juga dapat memimpin perubahan," ujarya.
Kapolri mengatakan, penguatan peran perempuan masih relevan di tengah tantangan kesetaraan gender yang dihadapi dunia.
Dalam sambutannya, ia mengutip Global Gender Gap Report 2025 yang memperkirakan masih dibutuhkan sekitar 123 tahun untuk mencapai kesetaraan gender sepenuhnya.
Kondisi tersebut, menurut Kapolri, menunjukkan perlunya memperkuat partisipasi dan kepemimpinan perempuan di berbagai bidang.
Semangat serupa juga terus didorong di lingkungan kepolisian. Di Indonesia, Polwan telah bertugas sejak 1948 dan peran serta kontribusinya terus berkembang hingga saat ini.
Dari lebih dari 450 ribu personel Polri, sekitar 6,2 persen atau 29 ribu di antaranya merupakan Polwan.
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