Kapolri Bangga Indonesia Kembali Jadi Tuan Rumah Konferensi IAWP 2026 di Bali

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kebanggaannya atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026.

Indonesia sebelumnya menjadi tuan rumah konferensi internasional tersebut di Labuan Bajo pada 2021. Tahun ini, konferensi ke-63 IAWP digelar di Bali.

Hal itu disampaikan Kapolri saat membuka The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali, Minggu (20/9/2026).

“Such an honor for Indonesia to once again be entrusted with hosting the IAWP Conference for the second time, following Labuan Bajo in 2021,” ujar Kapolri.

"Merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia untuk kembali dipercaya menjadi tuan rumah Konferensi IAWP untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya digelar di Labuan Bajo pada 2021."

Kapolri menyambut para delegasi dari berbagai negara yang hadir di Bali. Ia berharap suasana dan keramahan Bali dapat memberikan pengalaman positif sekaligus mempererat hubungan antarinstitusi kepolisian.

Menurut Kapolri, kehadiran para peserta tidak hanya sebagai perwakilan negara, tetapi juga membawa semangat persahabatan dan kebersamaan untuk saling mendukung serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi polisi wanita dari berbagai negara untuk bertukar pengalaman, saling belajar, berbagi praktik terbaik, memperluas jejaring, serta membangun persahabatan dan kerja sama berkelanjutan.

Forum internasional itu dinilai semakin relevan seiring perubahan tantangan dalam penegakan hukum. Jejaring yang kuat di antara polisi wanita dari berbagai negara diharapkan dapat mendukung pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas kepolisian.