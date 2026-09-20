Buka IAWP 2026, Kapolri Minta Polwan Siapkan Diri Menuju Posisi Strategis

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat membuka International Association of Women Police (IAWP) yang diikuti 43 negara di Bali, Minggu (20/9). (Mabes Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong polisi wanita (Polwan) Indonesia terus meningkatkan kapasitas dan mempersiapkan diri untuk menduduki posisi strategis di kepolisian.
Kapolri bahkan membuka kemungkinan Polri dipimpin oleh seorang Polwan pada masa mendatang. Pesan itu disampaikan saat membuka The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali, Minggu (20/9/2026).
Konferensi yang digelar di The Westin Resort Nusa Dua, Badung, tersebut diikuti 450 peserta dari 43 negara.
Indonesia menjadi delegasi terbesar dengan 164 peserta, disusul Tanzania 48 peserta, Kanada 36 peserta, Amerika Serikat 19 peserta, Inggris 18 peserta, dan Australia 16 peserta.
Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan setiap Polwan harus memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan mencapai jenjang kepemimpinan tertinggi.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah menempatkan perempuan pada posisi puncak kepolisian, di antaranya Australia, Belanda, dan Barbados.
"Suatu hari, Polri mungkin dipimpin oleh seorang polisi wanita, seperti yang telah ditunjukkan oleh negara-negara mitra kami, termasuk Australia, Belanda, dan Barbados," ujar Kapolri.
Pesan tersebut sejalan dengan tema IAWP 2026, "Women Leading Global Change" atau "Perempuan Memimpin Perubahan Global".
Menurut Kapolri, perempuan bukan sekadar bagian dari perubahan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin perubahan.
Polwan Indonesia telah menjalankan tugas sejak 1948. Saat ini, dari lebih dari 450 ribu personel Polri, sekitar 6,2 persen atau 29 ribu personel merupakan Polwan.
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