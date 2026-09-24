Berbeda 180 Derajat, Kondisi Sinyal saat Demo Buruh dan Aksi Mahasiswa UI

JawaPos.com - Sebanyak 50 ribu buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung UOB di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (24/9). Selama aksi itu dari pantauan JawaPos.com tidak ada gangguan sinyal komunikasi sama sekali. Situasi ini berbanding terbalik dengan aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan lainnya pada 18 Agustus lalu di lokasi yang sama.

Padahal, massa dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) yang berasal dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Bekasi ini berjumlah jauh lebih besar. Saat aksi mahasiswa bulan lalu, kendala hilang sinyal sempat memaksa para jurnalis berjalan jauh dari lokasi unjuk rasa hanya demi mengirimkan laporan berita.

Polda Metro Jaya Dalami Penyebab Gangguan Sinyal

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengaku akan mendalami penyebab hilangnya koneksi telekomunikasi pada aksi mahasiswa sebelumnya. Ia mengaku turut merasakan kendala teknis tersebut.