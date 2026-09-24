4.000 Petugas Siaga di Bundaran HI, Amankan Demo 50 Ribu Buruh Hari Ini

JawaPos.com - Sebanyak 4.051 personel gabungan disiagakan khusus di kawasan Bundaran HI untuk mengawal aksi unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan hampir 50 ribu buruh pada Kamis (24/9).

Secara keseluruhan, sebanyak 26.386 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Pemprov DKI Jakarta, hingga Pamdal Gedung DPR/MPR RI dikerahkan secara komprehensif di berbagai titik strategis.

Puluhan ribu pasukan itu akan mengamankan 99 agenda di wilayah hukum Polda Metro Jaya hari ini.

Mencakup 73 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum serta 26 agenda kegiatan masyarakat lainnya.

Kawasan Bundaran HI menjadi salah satu fokus pengamanan terbesar dengan pengerahan 4.051 personel.

Sementara itu, area Monas dijaga oleh 4.020 personel dan kompleks DPR/MPR RI diperkuat oleh 3.663 personel.

Sejumlah titik lain seperti area penyekatan, jalur lalu lintas, hingga tim patroli wilayah juga mendapat pengawalan ketat guna mengantisipasi kemacetan dan gangguan ketertiban.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan bahwa petugas di lapangan diinstruksikan untuk mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis selama mengawal aksi.

"Menyampaikan pendapat merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan mengawal agar aspirasi dapat disampaikan dengan aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab," ujar Budi, Kamis (24/9).