Aksi Demonstrasi KSPI Jabar di Kemendagri: 1.030 Polisi Disiagakan Tanpa Senjata Api

JawaPos.com - Sebanyak 1.030 personel gabungan diterjunkan untuk mengawal aksi unjuk rasa Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Barat di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (28/7).

Langkah pengamanan ini melibatkan sinergi personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polsek Metro Gambir. Sebelum pengawalan dimulai, pengecekan pasukan telah dipimpin langsung oleh Kapolsek Metro Gambir AKBP Agus Ady Wijaya untuk memastikan kesiapan seluruh personel di lapangan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E. P. Hutagalung menegaskan bahwa jajarannya berkomitmen penuh mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam mengawal penyampaian aspirasi masyarakat.

Guna mencegah potensi eskalasi di lapangan, seluruh personel yang bertugas dipastikan tidak dibekali senjata api.

"Kami menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh personel saya instruksikan bertindak profesional, humanis, tidak mudah terprovokasi, serta mengutamakan dialog dalam setiap tahapan pengamanan," ujar Reynold.

Imbauan untuk Peserta Aksi dan Pengguna Jalan

Selain memastikan kesiapsiagaan personel, kepolisian mengimbau para peserta aksi agar menyampaikan tuntutan secara tertib, damai, dan menghormati hak masyarakat umum.

"Sampaikan pendapat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hormati hak pengguna jalan dan masyarakat yang sedang beraktivitas, serta patuhi arahan petugas di lapangan," tambah Reynold.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar Jalan Medan Merdeka Utara dan akses menuju Kemendagri, petugas lalu lintas disiagakan di sejumlah titik strategis. Pengendara yang melintas di kawasan Gambir diimbau memantau kondisi jalan raya atau menggunakan jalur alternatif.