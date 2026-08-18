Polisi Cegat Massa Demonstrasi Mahasiswa di Dukuh Atas, Diwarnai Cekcok dan Saling Dorong

JawaPos.com - Sebanyak 1.000 mahasiswa dari BEM UI dan aliansi mahasiswa lain kembali dicegat di depan Gedung UOB, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). Massa itu hendak menuju Bundaran HI namun terhalang barikade kepolisian sekitar pukul 13.56 WIB.

Kericuhan sempat muncul antara polisi dan mahasiswa. Adu mulut serta dorong-dorongan terjadi saat mobil komando diminta berputar balik dan tidak meneruskan perjalanan.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, bersama mahasiswa mencoba menembus penjagaan ketat petugas. Namun, karena adangan polisi, massa akhirnya memilih bertahan dan menggelar orasi di depan Gedung UOB.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menuturkan Bundaran HI adalah pusat aktivitas warga. Demonstrasi di sana dikhawatirkan membuat kawasan itu lumpuh.

"Apabila aksi dilaksanakan di Bundaran HI, ini akan mengunci potensi arus lalu lintas kemacetan di berbagai simpul yang ada," ujarnya, Selasa (18/8).

"Apabila arus lalu lintas sudah lumpuh, artinya kita juga hadir dalam tidak berempati terkait aktivitas masyarakat lainnya," tambahnya.