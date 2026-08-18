Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Selasa, 18 Agustus 2026 | 22.34 WIB

Polisi Cegat Massa Demonstrasi Mahasiswa di Dukuh Atas, Diwarnai Cekcok dan Saling Dorong

Sebanyak 1.000 mahasiswa dari BEM UI dan aliansi mahasiswa lainnya kembali dicegat di depan Gedung UOB, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Sebanyak 1.000 mahasiswa dari BEM UI dan aliansi mahasiswa lainnya kembali dicegat di depan Gedung UOB, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sebanyak 1.000 mahasiswa dari BEM UI dan aliansi mahasiswa lain kembali dicegat di depan Gedung UOB, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). Massa itu hendak menuju Bundaran HI namun terhalang barikade kepolisian sekitar pukul 13.56 WIB.

Kericuhan sempat muncul antara polisi dan mahasiswa. Adu mulut serta dorong-dorongan terjadi saat mobil komando diminta berputar balik dan tidak meneruskan perjalanan.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, bersama mahasiswa mencoba menembus penjagaan ketat petugas. Namun, karena adangan polisi, massa akhirnya memilih bertahan dan menggelar orasi di depan Gedung UOB.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menuturkan Bundaran HI adalah pusat aktivitas warga. Demonstrasi di sana dikhawatirkan membuat kawasan itu lumpuh.

"Apabila aksi dilaksanakan di Bundaran HI, ini akan mengunci potensi arus lalu lintas kemacetan di berbagai simpul yang ada," ujarnya, Selasa (18/8).

"Apabila arus lalu lintas sudah lumpuh, artinya kita juga hadir dalam tidak berempati terkait aktivitas masyarakat lainnya," tambahnya.

Sebanyak 9.242 Aparat Dikerahkan 

Untuk mengamankan demonstrasi, 9.242 personel gabungan dikerahkan di berbagai titik vital seperti Bundaran HI dan Patung Kuda. Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 6.962 personel dari jumlah tersebut.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kasus Cekcok Satpam di Bundaran HI: 3 Pria di Alphard Ternyata Anggota Polda Jabar - Image
Jabodetabek

Kasus Cekcok Satpam di Bundaran HI: 3 Pria di Alphard Ternyata Anggota Polda Jabar

Sabtu, 25 Juli 2026 | 13.13 WIB

Viral Anak Perempuan SMP Merokok di Jalan, Dimarahi Polisi Malah Joget-joget - Image
Kasuistika

Viral Anak Perempuan SMP Merokok di Jalan, Dimarahi Polisi Malah Joget-joget

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20.39 WIB

Penampakan Pegawai Diskominfo Kukar Digelandang Polisi Usai Bakar Kantor - Image
Berita Daerah

Penampakan Pegawai Diskominfo Kukar Digelandang Polisi Usai Bakar Kantor

Rabu, 12 Agustus 2026 | 20.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore