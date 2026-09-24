Jenazah Surakhman ABK KM Arupadhatu I yang Hilang bersama 5 Jurnalis Dikirim ke Jakarta

Jenazah Surakman atau Sukarman (60) yang membawa rombongan jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang tiba di Kargo Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Kamis pagi (24/9/2026). (ANTARA/Anggi Mayasari).

JawaPos.com - Jenazah salah satu kru kapal cepat KM Arupadatu I yaitu Surakman atau Sukarman ,60, yang membawa rombongan jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang telah diberangkatkan ke Jakarta pukul 06.05 WIB.

Keberangkatan jenazah Surakman didampingi oleh Biddokkes dan anggota Polda Bengkulu untuk melakukan serah terima kepada Biddokkes Polda Banten di Bandara Soekarno Hatta.

"Untuk jenazah sudah diberangkatkan menggunakan maskapai penerbangan bersama dengan Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah (Biddokkes Polda) Bengkulu di Bandara Soekarno Hatta," kata Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, dilansir dari Antara, Kamis (24/9).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Sub Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Ipda S Ramlan, Dia mengatakan, jenazah Surakman telah dikirim melalui kargo dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu.

"Untuk jenazah telah tiba di bagian Kargo Bandara Fatmawati Soekarno kurang lebih pukul 04.15 WIB," ujar dia.

Pengiriman tersebut dilakukan agar jenazahnya dapat langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di wilayah Pandeglang Provinsi Banten.

Sementara itu, Polda Banten mengungkapkan bahwa hasil pencocokan DNA antara sampel antemortem terhadap jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara identik dengan identitas Surakman atau Sukarman (60) yang merupakan salah satu kru kapal cepat KM Arupadatu I yang membawa rombongan jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang, Senin (7/9).