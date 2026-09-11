Ratusan Jurnalis Kirim Doa untuk 5 Pewarta Foto dan 3 Kru Speedboat Hilang Kontak di Selat Sunda

JawaPos.com - Di tengah operasi SAR di Perairan Selat Sunda, pada Jumat malam (11/9) ratusan jurnalis berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat (Jakpus), untuk mengirim doa agar 5 pewarta foto dan 3 kru speedboat yang hilang kontak sejak Senin (7/9).

Berdasar pantauan JawaPos.com, para jurnalis sudah berdatangan ke lokasi Doa Bersama sejak sore hari. Beberapa membawa poster bergambar 5 pewarta foto yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Seluruhnya berkumpul hingga doa bersama dimulai selepas magrib.

Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia (PFI) Dwi Pambudo menyampaikan bahwa doa bersama malam ini memang dikhususkan untuk 5 jurnalis dan 3 kru speedboat yang hilang kontak saat menjalankan tugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.

”Acara malam ini doa bersama dari Pewarta Foto Indonesia untuk kawan-kawan kami yang meliput di erupsi Gunung Anak Krakatau, harapannya semoga kawan-kawan kami selamat, sehat, dan kembali ke keluarga,” kata dia saat diwawancarai oleh awak media.

Karena itu, acara dimulai dengan doa bersama, kemudian membacakan Surah Yasin, menyalakan lilin, dan menceritakan berbagai pengalaman bersama kelima pewarta foto yang memang sehari-hari bertugas meliput berbagai peristiwa. Baik di Jakarta maupun Banten.

”Semoga ada titik terang. Apa pun itu, untuk kepentingan kita bersama bagi insan pers, untuk mitigasi nanti kedepannya, edukasi kebencanaan, dan semoga ini juga bisa berjalan baik dan ada titik terang,” jelasnya.

Dwi juga menghaturkan terima kasih karena seluruh unsur yang masuk dalam Tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian hingga hari keempat. Bahkan, skala pencarian kembali diperluas dengan mengerahkan berbagai unsur dan personel. Baik dari Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, maupun unsur lainnya.

Berdasar keterangan resmi dari Kantor SAR Banten, pencarian hari ini dilakukan secara masif dengan membagi wilayah operasi dalam beberapa sektor. Operasi SAR juga melibatkan berbagai unsur dan sarana laut serta dukungan udara. Pencarian difokuskan di wilayah perairan sekitar Gunung Anak Krakatau hingga area yang lebih luas di Selat Sunda.

Unsur yang dikerahkan terdiri atas KN SAR Tetuka 247, KN SAR Basudewa, KRI Leuser, KRI Kerambit, KAL Anyer, KAL Pahawang, KP Sanjaya, KP Hayabusa, RIB 02 Banten, RIB 02 Lampung, RBB Pulau Peucang, TB Gunung Santri, serta sejumlah unsur pendukung lainnya.