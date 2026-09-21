Prabowo Teriak 'Free Palestine' di Gontor, Setahun Usai Bicara Keamanan Israel

Presiden Prabowo Subianto memeluk Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, Abdalfatah A.K. Alsattari, usai dikalungkan kefiyyeh saat menghadiri acara. (Laily Rachev/Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap Palestina dengan meneriakkan 'Free Palestine' dalam peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur belum lama ini.
Pernyataan itu mendapat sorotan media luar karena muncul hampir setahun setelah Prabowo menyampaikan pesan berbeda soal keamanan Israel dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Momen Free Palestine tersebut terjadi saat Prabowo menyapa para duta besar negara sahabat yang hadir dalam acara di Gontor, Sabtu (19/9).
Ketika menyebut nama Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdulfattah A.K. Al-Sattari, suasana langsung riuh.
Prabowo kemudian meneriakkan, “Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine!”
Seruan itu disambut ribuan hadirin dengan teriakan serupa. Al-Sattari lalu naik ke panggung dan mengalungkan keffiyeh kepada Prabowo.
Media itu membandingkan seruan 'Free Palestine' Prabowo dengan pidatonya di Sidang Umum PBB hampir setahun sebelumnya yang menekankan pentingnya menjamin keamanan Israel.
Dalam pidatonya di Gontor, Prabowo tidak hanya mengucapkan slogan dukungan untuk Palestina.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi di Gaza dan mengaitkannya dengan kebutuhan Indonesia memperkuat kapasitas nasional.
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Jawa Pos
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