Di Hadapan Prabowo, Pimpinan Gontor Singgung Fenomena Cari Muka

Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, dalam acara Resepsi 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor yang digelar di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9). (Youtube Setpres)
JawaPos.com - Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, melontarkan guyonan mengenai fenomena "cari muka" saat menyampaikan pidato di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Kiai Hasan dalam acara Resepsi 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor yang digelar di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9).
Dalam kesempatan tersebut, ia mengaitkan istilah cari muka dengan kemungkinan Presiden Prabowo tidak hadir dalam acara tersebut.
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"Andai kata Pak Prabowo hari ini enggak datang, nah ini muka saya taruh di mana? Akhirnya saya harus cari muka. Sekarang banyak orang yang cari muka,” kata Kiai Hasan Abdullah Sahal saat menyampaikan pidato.
Kiai Hasan menjelaskan, fenomena tersebut dengan perumpamaan mengenai orang yang berusaha memperoleh sesuatu yang belum dimilikinya. Ia menyebut sejumlah hal, mulai dari ijazah, nama, uang hingga jabatan.
“Orang tidak punya ijazah, cari ijazah. Orang tidak punya nama, cari nama. Orang tidak punya uang, cari uang. Orang tidak punya jabatan, cari jabatan. Orang tidak punya muka, cari muka,” tegasnya.
Meski menyampaikan sindiran, Kiai Hasan tidak menyebut nama ataupun mengarahkan pernyataannya kepada pejabat maupun kelompok tertentu.
Kiai Hasan menegaskan, lingkungan Gontor memilih jalan pendidikan sebagai cara untuk membangun diri dan meraih tujuan.
"Kami tetap memilih pendidikan. Bapak Presiden, saya... Saya tak (mau) ngomong agak ndak enak ya, Pak. Sorry yee," pungkasnya.
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