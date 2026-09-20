Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Minggu, 20 September 2026 | 16.43 WIB

Di Hadapan Prabowo, Pimpinan Gontor Singgung Fenomena Cari Muka

Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, dalam acara Resepsi 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor yang digelar di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9). (Youtube Setpres) - Image

Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, dalam acara Resepsi 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor yang digelar di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9). (Youtube Setpres)

JawaPos.com - Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, melontarkan guyonan mengenai fenomena "cari muka" saat menyampaikan pidato di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Kiai Hasan dalam acara Resepsi 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor yang digelar di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9).

Dalam kesempatan tersebut, ia mengaitkan istilah cari muka dengan kemungkinan Presiden Prabowo tidak hadir dalam acara tersebut.

"Andai kata Pak Prabowo hari ini enggak datang, nah ini muka saya taruh di mana? Akhirnya saya harus cari muka. Sekarang banyak orang yang cari muka,” kata Kiai Hasan Abdullah Sahal saat menyampaikan pidato.

Kiai Hasan menjelaskan, fenomena tersebut dengan perumpamaan mengenai orang yang berusaha memperoleh sesuatu yang belum dimilikinya. Ia menyebut sejumlah hal, mulai dari ijazah, nama, uang hingga jabatan.

“Orang tidak punya ijazah, cari ijazah. Orang tidak punya nama, cari nama. Orang tidak punya uang, cari uang. Orang tidak punya jabatan, cari jabatan. Orang tidak punya muka, cari muka,” tegasnya.

Meski menyampaikan sindiran, Kiai Hasan tidak menyebut nama ataupun mengarahkan pernyataannya kepada pejabat maupun kelompok tertentu.

Kiai Hasan menegaskan, lingkungan Gontor memilih jalan pendidikan sebagai cara untuk membangun diri dan meraih tujuan.

"Kami tetap memilih pendidikan. Bapak Presiden, saya... Saya tak (mau) ngomong agak ndak enak ya, Pak. Sorry yee," pungkasnya.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Anak Guru Honorer hingga Nelayan Bisa Sarjana, Prabowo Setujui Usulan Ketum PAN soal Kuliah Gratis - Image
Nasional

Anak Guru Honorer hingga Nelayan Bisa Sarjana, Prabowo Setujui Usulan Ketum PAN soal Kuliah Gratis

Minggu, 20 September 2026 | 04.18 WIB

Prabowo: Pemimpin Indonesia Harus Pintar, Jangan Mudah Dibohongi - Image
Nasional

Prabowo: Pemimpin Indonesia Harus Pintar, Jangan Mudah Dibohongi

Minggu, 20 September 2026 | 01.28 WIB

Seloroh Zulhas Depan Prabowo: Saya dan Bahlil Nggak Nyapres, Cak Imin Masih Pikir-pikir - Image
Politik

Seloroh Zulhas Depan Prabowo: Saya dan Bahlil Nggak Nyapres, Cak Imin Masih Pikir-pikir

Sabtu, 19 September 2026 | 05.38 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore