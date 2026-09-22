Banjir Bandang Terjang Solok: 1 Meninggal, 1 Hilang, dan Jembatan Utama Putus

Kerusakan bangunan dan fasilitas akibat banjir bandang di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Selasa (22/9). (Dok BPBD Kabupaten Solok)
JawaPos.com - Banjir bandang menerjang Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Senin (21/9) pukul 19.30 WIB menelan korban 1 orang meninggal dunia, 1 orang hilang, dan jembatan utama Arosuka putus total.
Bencana yang dipicu hujan deras ini juga memaksa 32 warga mengungsi dan merusak sekitar 100 rumah warga.
Berdasarkan pemutakhiran data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Selasa (22/9) pukul 18.45 WIB, korban luka berat tercatat satu orang dan tiga warga lainnya mengalami luka ringan.
Bencana alam ini memaksa setidaknya sembilan kepala keluarga dengan 32 jiwa meninggalkan tempat tinggal mereka.
Para pengungsi saat ini ditampung sementara di tiga lokasi, yakni Mapolres Solok, Rumah Dinas Wakil Bupati Solok, dan Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Solok.
Kerusakan fisik akibat erosi dan erjangan air meluas hingga ke pemukiman warga. Sekitar 100 unit rumah tercatat mengalami dampak dari terjangan air dan endapan lumpur.
Tidak hanya permukiman, banjir bandang juga merusak fasilitas umum dan kendaraan warga.
Dua kantor pemerintahan mengalami rusak berat, sembilan kantor pemerintahan rusak ringan, serta satu fasilitas kesehatan ikut terdampak.
Sebanyak 21 unit mobil dan tujuh sepeda motor turut terseret atau terendam air, sementara tingkat kerusakan lahan pertanian warga masih dalam proses pendataan.
Upaya penanganan darurat langsung dilakukan oleh BPBD Kabupaten Solok bekerja sama dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat serta unsur gabungan terkait.
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