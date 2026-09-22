Korban Galodo Solok Ditemukan Meninggal 11 Km dari Lokasi, Satu Warga Masih Hilang

JawaPos.com - Tim SAR gabungan berhasil menemukan Dafi, 20, warga yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat banjir bandang atau galodo yang menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Selasa (22/9).

Dafi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah terseret arus deras sejauh 11 kilometer dari titik awal bencana.

Dengan ditemukannya jenazah Dafi, kini fokus pencarian tersisa pada satu warga lainnya yang masih hilang, yaitu Algusral, 59.

Bencana galodo ini melanda kawasan Nagari Batang Barus dan Nagari Koto Gaek Guguk, Kecamatan Gunung Talang, usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Senin (21/9) malam.

Dikutip dari Padang Ekspres (JawaPos Group), pencarian korban berlangsung masif dengan melibatkan ratusan personil lintas instansi.

Operasi ini mengerahkan peralatan berat dan perlengkapan evakuasi lengkap untuk mempermudah penyisiran di sepanjang aliran sungai serta titik terdampak.

Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang Hendri menjelaskan, timnya terus melakukan penyisiran ketat di lapangan.

"Tim gabungan masih fokus melakukan pencarian terhadap warga yang hilang saat kejadian banjir bandang. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat agar proses pencarian berjalan maksimal," ujar Hendri, Selasa (22/9).