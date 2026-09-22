Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Selasa, 22 September 2026 | 16.23 WIB

BNPB: Kasus Karhutla di Kalteng Capai 180 Hektare, Tinggal 30 hektare yang Belum Berhasil Dipadamkan

Para prajurit TNI memadamkan api di lokasi karhutla. Belasan ribu personel dikerahkan untuk membantu penanganan karhutla di berbagai daerah Indonesia. (TNI) - Image

Para prajurit TNI memadamkan api di lokasi karhutla. Belasan ribu personel dikerahkan untuk membantu penanganan karhutla di berbagai daerah Indonesia. (TNI)

JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, luas area hutan yang sempat terbakar mencapai sekitar 180 hektare. Satgas darat kemudian melakukan pemadaman secara intensif dan berhasil menangani sekitar 150 hektare dalam satu hari. Dengan demikian, masih terdapat kurang lebih 30 hektare yang harus ditangani.

Meski sebagian besar area berhasil dipadamkan, Suharyanto mengatakan persoalan karhutla belum sepenuhnya selesai. Sebab, titik kebakaran baru masih bermunculan setiap hari. Kondisi tersebut semakin sulit karena lahan gambut yang telah dipadamkan berpotensi kembali terbakar.

Selain api, kabut asap juga menjadi persoalan tersendiri. Suharyanto menjelaskan bahwa belum ada teknologi yang bisa secara langsung menghilangkan kabut asap. Pergerakan angin dan turunnya hujan menjadi dua faktor alam yang dapat membantu mengurai kondisi tersebut.

Karena itu, pemerintah terus mengupayakan turunnya hujan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Upaya tersebut diharapkan dapat membantu proses pemadaman sekaligus mengurangi kepadatan kabut asap di wilayah terdampak.

Salah satu pesawat OMC yang sebelumnya ditempatkan di Bandara Cilik Riwut tidak dapat menjalankan operasi akibat rendahnya jarak pandang. Pemerintah kemudian menyiapkan alternatif dengan mengoperasikan OMC dari Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Pangkalan Bun mulai malam berikutnya.

Pemilihan lokasi operasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan awan hujan berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Suharyanto mengatakan dirinya bersama Raja Antoni akan terus berada di Kalteng untuk mengawal proses tersebut hingga upaya modifikasi cuaca membuahkan hasil.

“Supaya sampai dengan nanti operasi modifikasi cuacanya berhasil, hujan turun, paling tidak sedikit membantu terbukanya cuaca yang sekarang dipenuhi oleh kabut asap,” jelasnya, Selasa (22/9).

Sementara itu, Menhut Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah akan mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia untuk memanfaatkan awan hujan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menekan dampak karhutla terhadap masyarakat.

“Kita akan maksimumkan segala potensi yang ada, karena ini juga perintah Bapak Presiden agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalisir,” ujarnya.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BNPB: 94 Warga NTT Meninggal di Pengungsian Bukan Dampak Langsung Gempa, tapi Riwayat Sakit Lama - Image
Nasional

BNPB: 94 Warga NTT Meninggal di Pengungsian Bukan Dampak Langsung Gempa, tapi Riwayat Sakit Lama

Sabtu, 19 September 2026 | 16.50 WIB

Tiga Perusahaan di Kaltim Kena Sanksi, Izin Usaha Dibekukan Gegara Karhutla - Image
Kasuistika

Tiga Perusahaan di Kaltim Kena Sanksi, Izin Usaha Dibekukan Gegara Karhutla

Selasa, 15 September 2026 | 04.16 WIB

Padamkan Karhutla di 6 Provinsi, BNPB Perkuat Modifikasi Cuaca dan Operasi Darat - Image
Nasional

Padamkan Karhutla di 6 Provinsi, BNPB Perkuat Modifikasi Cuaca dan Operasi Darat

Sabtu, 12 September 2026 | 21.15 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore