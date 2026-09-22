BNPB Tetapkan Status Tanggap Darurat di Solok, Galodo Bikin Kantor Bupati Rusak

JawaPos.com - Pasca galodo di Solok, Sumatera Barat (Sumbar) pada Senin malam (21/9), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok menetapkan status tanggap darurat bencana.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan status itu ditetapkan melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh wakil bupati.

”Rapat koordinasi penetapan status (tanggap darurat) sudah dilakukan oleh wakil bupati Solok pada Selasa (22/9).

Berton pun memastikan, Kantor Bupati Solok termasuk salah satu bangunan pemerintah yang terdampak galodo. Untungnya ketika banjir bandang terjadi, kantor bupati sudah tutup.

Lebih lanjut, Berton menyampaikan bahwa galodo terjadi sekitar pukul 20.00 WIB akibat hujan dengan intensitas sangat tinggi yang mengguyur Solok pada Senin malam (21/9).

“Saat ini ada 2 korban yang belum ditemukan, 1 luka berat, dan 3 luka ringan. Sementara untuk pengungsi ada 50 warga dan ada 100 rumah yang terdampak,” kata dia.

Tidak hanya itu, Berton menyatakan bahwa 10 kantor pemerintah terdampak hingga rusak dan 3 kendaraan bermotor milik warga yang juga terdampak galodo. Kemudian 1 jembatan putus. Namun demikian, sejauh ini jembatan tersebut sudah dapat dilalui secara darurat.