Baru Kerasa Malam Hari, 413 Siswa SMKN 2 Jogja Diduga Keracunan MBG

JawaPos.com - Dugaan keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini menimpa ratusan siswa, guru, dan karyawan SMKN 2 Jogja.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (16/9) malam para korban baru merasakan tanda-tanda keracunan pada malam harinya.

Dilansir Radar Jogja (Jawa Pos Group), untuk jumlah korban keracunan MBG di sekolah yang berlokasi di Jalan AM Sangaji itu sebanyak 413 orang.

"Pas malam hari merasakan perut mual, pusing, dan gangguan pencernaan," jelas Kepala Disdikpora DIJ Raden Suci Rohmad, Jumat (18/9).

Setelah banyaknya keluhan itu, pihak sekolah melakukan investigasi di hari Kamis (17/9). Pihak sekolah segera berkoordinasi dengan SPPG Caturtunggal, Depok, Sleman 3 untuk memutuskan menahan paket MBG yang belum didistribusikan Kamis (17/9) agar tidak diberikan kepada murid.

"Berdasarkan beberapa informasi dan investigasi, olahan ayam gongso yang tidak matang sempurna dugaan penyebab keracunannya," bebernya.

Selanjutnya, pihak Polsek Jetis melakukan koordinasi maupun investigasi kepada SPPG dan mitra dapur. Sebagai langkah antisipasi, pihak sekolah menghentikan sementara penerimaan MBG hingga proses investigasi selesai.

Ada pula murid yang tidak masuk sekolah selama dua hari karena diduga mengonsumsi MBG di hari Rabu. Mengetahui hal itu, pihak sekolah langsung melakukan komunikasi dengan SPPG dan Polsek Jetis, agar biaya pengobatan bisa ditanggung SPPG.