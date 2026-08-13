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Muhammad Ridwan
Kamis, 13 Agustus 2026 | 15.33 WIB

Karhutla Riau, Kalbar, dan Kalteng jadi Perhatian: Optimalkan Modifikasi Cuaca

Apel Gelar Satgas Penanggulangan Karhutla berlangsung di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jaktim, pada Selasa (28/7). Satgas akan mengintensifkan penanggulangan karhutla. (TNI) - Image

Apel Gelar Satgas Penanggulangan Karhutla berlangsung di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jaktim, pada Selasa (28/7). Satgas akan mengintensifkan penanggulangan karhutla. (TNI)

JawaPos.com - Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang mengalami peningkatan titik panas. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan awan yang terdeteksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Saat ini, OMC dilaksanakan di tiga wilayah yang menjadi perhatian, yakni Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Strategi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko meluasnya karhutla dan sebaran asap.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan koordinasi dengan BMKG terus dilakukan untuk menentukan lokasi serta waktu pelaksanaan OMC yang paling efektif.

Berdasarkan laporan BMKG per 12 Agustus 2026, potensi pertumbuhan awan dengan kategori sedang hingga tinggi diperkirakan terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 13-16 Agustus.

“Untuk pelaksanaan OMC, kami terus berkoordinasi dengan BMKG untuk melihat potensi pertumbuhan awan dan menentukan waktu yang paling optimal. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menjadi perhatian karena terdapat peningkatan titik panas dan sebaran asap,” kata Ristianto kepada wartawan, Kamis (13/8).

Peningkatan titik panas di sejumlah wilayah

Peningkatan titik panas menjadi salah satu indikator yang menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Data BMKG mencatat jumlah titik panas di Kalimantan Barat bertambah dari 98 menjadi 136 titik dibandingkan hari sebelumnya.

Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah, dengan kenaikan titik panas dari 29 menjadi 78 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan juga mengalami peningkatan dari 10 menjadi 31 titik.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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