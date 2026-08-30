Karhutla Masih Membara, Hotspot di Kalbar dan Kalteng Melonjak

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan Lahan di sejumlah wilayah di Indnesia masih belum benar-benar padam.

Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah titik panas atau hotspot di dua daerah, yakni Kalimantan Barat dan Tengah melonjak tinggi.

Di saat bersamaan, hotspot di sejumlah daerah prioritas lain di Kalimantan dan Sumatera menunjukkan penurunan.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan, di Kalimantan Barat menunjukkan adanya peningkatan jumlah hotspot.

Namun di sisi lain, jumlah titik api yang terlihat di wilayah tersebut justru mengalami penurunan.

"Kalimantan Barat kita melihat di sini bahwa hotspot hari ini memang bertambah lagi. Hari kemarin bertambah, hari ini sebanyak 453 titik untuk titik panas. Dan untuk titik apinya berturut-turut turun menjadi 16. Yang tadinya turun 23 titik, sekarang jadi 16. Kita berharap di lain waktu juga seperti ini bisa terjadi dan di provinsi-provinsi yang lain," kata Berton dalam konferensi pers daring, Minggu (30/8).

Perkembangan serupa juga terlihat di sejumlah wilayah Kalimantan lainnya. BNPB mencatat titik api di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mengalami penurunan.

Meski titik api turun, jumlah titik panas di Kalimantan Tengah masih cukup tinggi, bahkan bertambah.

Sementara kondisi jarak pandang di sejumlah wilayah juga perlu mendapat perhatian.