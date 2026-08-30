Karhutla Masih Membara, Hotspot di Kalbar dan Kalteng Melonjak

Manggala Agni berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat. (BNPB)
JawaPos.com - Kebakaran hutan dan Lahan di sejumlah wilayah di Indnesia masih belum benar-benar padam.
Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah titik panas atau hotspot di dua daerah, yakni Kalimantan Barat dan Tengah melonjak tinggi.
Di saat bersamaan, hotspot di sejumlah daerah prioritas lain di Kalimantan dan Sumatera menunjukkan penurunan.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan, di Kalimantan Barat menunjukkan adanya peningkatan jumlah hotspot.
Namun di sisi lain, jumlah titik api yang terlihat di wilayah tersebut justru mengalami penurunan.
"Kalimantan Barat kita melihat di sini bahwa hotspot hari ini memang bertambah lagi. Hari kemarin bertambah, hari ini sebanyak 453 titik untuk titik panas. Dan untuk titik apinya berturut-turut turun menjadi 16. Yang tadinya turun 23 titik, sekarang jadi 16. Kita berharap di lain waktu juga seperti ini bisa terjadi dan di provinsi-provinsi yang lain," kata Berton dalam konferensi pers daring, Minggu (30/8).
Perkembangan serupa juga terlihat di sejumlah wilayah Kalimantan lainnya. BNPB mencatat titik api di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mengalami penurunan.
Meski titik api turun, jumlah titik panas di Kalimantan Tengah masih cukup tinggi, bahkan bertambah.
Sementara kondisi jarak pandang di sejumlah wilayah juga perlu mendapat perhatian.
"Demikian juga di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, terjadi penurunan titik api. Namun di Kalimantan Tengah, titik panas bertambah 876 titik. Sedangkan di Kalimantan Selatan malah turun sebanyak 279 titik. Jarak pandang relatif rendah, antara 1 sampai 1,5 kilometer," ucapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen