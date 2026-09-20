Kapolri Buka IAWP 2026, Dorong Polwan Indonesia Perkuat Kompetensi dan Karier

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut kegiatan International Association of Women Police (IAWP) yang diikuti perwakilan dari 43 negara menjadi momentum bagi polisi wanita untuk bertukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Kegiatan tersebut berlangsung di Bali mulai Minggu (20/9) hingga Kamis (24/9).

“Baru saja kami melaksanakan pembukaan kegiatan IAWP yang diikuti oleh perwakilan dari 43 negara. Rangkaian kegiatan akan berlangsung mulai hari ini hingga Kamis mendatang,” ujar Kapolri saat membuka IAWP, Minggu (20/9) di Bali.

Kapolri berharap forum internasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan semangat, kapasitas, dan kompetensi polisi wanita, termasuk dalam mendukung pengembangan karier.

Menurutnya, hal itu sejalan dengan pandangan Presiden IAWP mengenai pentingnya kesetaraan gender serta pengembangan peran dan karier polisi wanita.

Kapolri juga mendorong Polwan Indonesia memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperluas wawasan dan menyerap pengetahuan serta pengalaman dari polisi wanita negara lain.

“Kami berharap kemampuan dan kapasitas Polwan Indonesia terus meningkat, mampu bersaing di tingkat internasional, serta saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan polisi wanita dari berbagai negara,” ungkapnya.

Dengan peningkatan kapasitas tersebut, Kapolri berharap Polwan Indonesia dapat terus menunjukkan profesionalisme dan kompetensi sehingga mampu sejajar dengan polisi wanita dari negara lain.

Kapolri turut mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan IAWP. Ia berharap forum tersebut memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas dan profesionalisme polisi wanita.