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Syahrul Yunizar
Minggu, 20 September 2026 | 02.54 WIB

Daftar lengkap 9 jenazah Korban Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Diidentifikasi

Jenazah korban KMP Virgo Transport 8 tiba di Lanud Sjamsudin Noor, Banjarbaru, Selasa (15/9/2026) siang. (Sheilla/Radar Banjarmasin) - Image

Jenazah korban KMP Virgo Transport 8 tiba di Lanud Sjamsudin Noor, Banjarbaru, Selasa (15/9/2026) siang. (Sheilla/Radar Banjarmasin)

JawaPos.com - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri berhasil mengidentifikasi 9 jenazah korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa.

Setelah diidentifikasi, seluruh jenazah itu diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman.

Proses identifikasi dilakukan melalui tahapan DVI dengan menggabungkan data ante mortem (AM) dari keluarga korban, dengan data post mortem (PM) yang diperoleh dari bagian tubuh korban.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa layanan identifikasi merupakan bagian penting dalam penanganan korban.

Terutama untuk memberikan kepastian kepada keluarga mengenai status korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8.

”Polri melalui DVI terus memberikan pelayanan identifikasi kepada korban KMP Virgo Transport 8. Setiap korban yang ditemukan dilakukan proses identifikasi dengan mengacu pada data ante mortem dan post mortem,” kata dia pada Sabtu (19/9).

Berdasar hasil rekap operasi DVI sampai 19 September 2026, dari 117 korban yang telah ditemukan, tercatat ada 9 korban meninggal dunia.

Seluruh jenazah korban telahdiserahkan kepada keluarga. Berikut identitas para korban meninggal Kapal Virgo Transport 8:

1. Reyner Fausta Yosilianto, 22 tahun, laki-laki, Jawa Timur
2. Nurul Rian Hidayat, 33 tahun, laki-laki, Jawa Timur
3. Imam Soeparno, 66 tahun, laki-laki, Jawa Timur
4. Denny Ridzal Saputra, 30 tahun, laki-laki, Jawa Timur
5. Erik Maousul Latip, 37 tahun, laki-laki, Jawa Barat
6. Risyan Kurnia Putra, 28 tahun, laki-laki, Jawa Barat
7. Muhammad Abdianoor, 30 tahun, laki-laki, Kalimantan Selatan
8. Surya, 59 tahun, laki-laki, Kalimantan Selatan
9. Yuli, 29 tahun, perempuan, Kalimantan Selatan

Sejauh ini, Polri sudah mengumpulkan 153 data ante mortem dari keluarga para korban.

Editor: Bayu Putra
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