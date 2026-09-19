Menko AHY Dorong Sinergi Keamanan Percepat Infrastruktur Papua

JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pentingnya sinergi keamanan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan. Hal itu diperlukan agar pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas dasar lainnya dapat berjalan lancar di tengah tantangan keamanan di wilayah tersebut.

"Ya. Tadi isu keamanan juga diangkat secara umum, tentu kita ingin Papua yang semakin damai, aman dari segala bentuk kejahatan, dari segala bentuk kriminalitas," kata AHY kepada wartawan usai AHY usai rapat koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pengembangan wilayah di Kantor Gubernur Papua, Jayapura pada Jumat (18/9).

AHY menyinggung sejumlah insiden kejahatan yang terjadi di Papua Pegunungan dalam beberapa waktu terakhir. Dia menegaskan, kondisi tersebut perlu segera dipulihkan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa rasa khawatir. "Prinsipnya kita harus memulihkan kondisi itu, menjaga keamanan dan ketertiban," ujarnya.

Dia menilai, jaminan keamanan juga penting bagi kepala daerah yang menjalankan tugas pemerintahan di wilayah tersebut. AHY berharap tidak ada pihak yang merasa terancam dalam menjalankan tanggung jawabnya.

"Mengapa itu penting? Karena rasa aman dan nyaman itu mendasar sekali bagi setiap anggota masyarakat. Tidak terkhusus siapapun ia. Para kepala daerah juga jangan sampai hanya was-was karena menjadi sasaran misalnya atau dianggap menjadi bagian yang harus dilawan begitu. Nah, ini menjadi kesadaran kita semua," tuturnya.

Sinergi TNI-Polri dan Pemerintah Daerah

AHY menegaskan, pengamanan pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi seluruh kementerian dan lembaga. Termasuk TNI-Polri yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban.

"Bagaimana ini bisa memberikan jaminan, termasuk bagi para pekerja yang akan membangun infrastruktur, termasuk jalan. Harus ada jaminan yang baik," jelasnya.