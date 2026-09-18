Prabowo Sindir Pakar yang Kerap Kritik Pemerintah: Saking Pintarnya jadi Goblok

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik terhadap sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar, tetapi kerap menyampaikan tudingan yang dinilai tidak berdasar.

Prabowo bahkan menyebut ada pakar yang justru menjadi "goblok" karena merasa terlalu pintar.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9).

"Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok. Ini masalahnya di tengah kawan-kawan sejati," kata Prabowo.

Prabowo kemudian mengaitkan pernyataannya dengan latar belakang PAN yang dinilainya memiliki basis agamis. Dia menyinggung ajaran Islam mengenai fitnah dengan mengutip Surah Al-Baqarah ayat 191.

"Tapi benar PAN kan ada basis agamis. Kalau tidak salah ada hadis yang bunyinya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, surat Al-Baqarah ayat 191," ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, terdapat sejumlah orang yang menggunakan status sebagai pakar untuk menyampaikan tudingan yang dia kategorikan sebagai fitnah. Meski demikian, dia mengatakan tidak ingin memperpanjang persoalan tersebut dan memilih mencatatnya.