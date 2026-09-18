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Jumat, 18 September 2026 | 20.41 WIB

LPS Perkuat Kepercayaan Masyarakat Lewat Program Penjaminan Simpanan

(Dok LPS) - Image

(Dok LPS)

 JawaPos.com – Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat dari persentase jumlah rekening yang dijaminkan selalu tinggi.

Deputi Kantor Perwakilan LPS II Bayu Permana Jati menjelaskan bahwa berdasarkan data per Juli 2026, cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap konsisten berada di atas 90 persen untuk bank umum maupun BPR/BPRS.

Secara nasional, data per Juli 2026 menunjukkan bahwa jumlah rekening nasabah Bank Umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp 2 miliar mencapai 701 juta rekening. Yaitu mencakup 99,94 persen dari total rekening. Sementara itu, jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp 2 miliar mencapai 15,6 juta rekening yaitu 99,97 persen dari total rekening.

Di Provinsi Jawa Timur, jumlah rekening nasabah Bank Umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp 2 miliar oleh LPS hingga Juli 2026 mencapai 99,95% dari total rekening. Atau setara 71,9 juta rekening untuk nasabah Bank Umum. Sementara itu untuk BPR/BPRS di Jawa Timur, hingga Juli 2026, jumlah rekening yang dijamin mencapai 99,98 persen dari total rekening nasabah BPR/BPRS atau setara dengan 2,3 juta rekening.

Sejak LPS beroperasi pada 2005 hingga September 2026, sebanyak 159 bank telah ditangani LPS melalui proses likuidasi, terdiri atas 1 bank umum, 140 BPR, dan 18 BPRS. Dari jumlah tersebut, 20 BPR/BPRS berada di Provinsi Jawa Timur.

Editor: Diar Candra
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