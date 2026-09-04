Jaring Investor untuk Aset BPR-BPRS Sebesar Rp 2,3 Triliun, LPS Gandeng Kadin DKI Jakarta

Ilustrasi investasi berkelanjutan (Freepik)
JawaPos.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggandeng Kadin DKI Jakarta untuk menjaring investor yang berminat mengambil alih aset BPR (Bank Perekonomian Rakyat) dan BPRS (Bank Perekonomian Rakyat Syariah) dengan nilai hampir Rp 2,3 triliun.
Kerja sama yang ditandai pada Kamis (3/9) kemarin tersebut diharapkan dapat diperluas melalui jejaring Kadin di 38 provinsi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat proses penyehatan dan penguatan industri BPR-BPRS.
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi dalam keterangan tertulisnya mengatakan, jejaring Kadin dapat membantu mempertemukan LPS dengan lebih banyak calon investor.
“Baik itu Kadin Jakarta secara spesifik tapi juga kami berharap bisa diperluas melalui support dari Kadin Indonesia, untuk memperkuat sinergi kita dalam menjaga ketahanan perbankan,” ujar Doddy.
Data LPS mencatat, sepanjang Januari-Agustus 2026 terdapat 13 BPR dan BPRS yang ditangani. Sebanyak 11 bank masuk proses likuidasi akibat kondisi keuangan, sementara dua lainnya masih dalam proses, termasuk salah satunya yang tengah diambil alih investor.
Nilai buku aset yang masih dalam proses likuidasi mencapai hampir Rp 2 triliun.
“Nah, itu nilai asetnya yang masih dalam proses likuidasi itu hampir Rp 2 triliun. Itu adalah aset-aset yang tentu saja sangat bervariasi mengenai kualitasnya,” jelas Doddy.
Selain itu, terdapat aset hasil likuidasi senilai hampir Rp 300 miliar yang telah dialihkan kepada LPS untuk dikelola.
“Ini pun merupakan sebuah potensi bagi para pengusaha atau calon investor untuk membeli atau mengalihkannya,” tambah Doddy.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah