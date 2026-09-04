Jaring Investor untuk Aset BPR-BPRS Sebesar Rp 2,3 Triliun, LPS Gandeng Kadin DKI Jakarta

JawaPos.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggandeng Kadin DKI Jakarta untuk menjaring investor yang berminat mengambil alih aset BPR (Bank Perekonomian Rakyat) dan BPRS (Bank Perekonomian Rakyat Syariah) dengan nilai hampir Rp 2,3 triliun.

Kerja sama yang ditandai pada Kamis (3/9) kemarin tersebut diharapkan dapat diperluas melalui jejaring Kadin di 38 provinsi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat proses penyehatan dan penguatan industri BPR-BPRS.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi dalam keterangan tertulisnya mengatakan, jejaring Kadin dapat membantu mempertemukan LPS dengan lebih banyak calon investor.

“Baik itu Kadin Jakarta secara spesifik tapi juga kami berharap bisa diperluas melalui support dari Kadin Indonesia, untuk memperkuat sinergi kita dalam menjaga ketahanan perbankan,” ujar Doddy.

Data LPS mencatat, sepanjang Januari-Agustus 2026 terdapat 13 BPR dan BPRS yang ditangani. Sebanyak 11 bank masuk proses likuidasi akibat kondisi keuangan, sementara dua lainnya masih dalam proses, termasuk salah satunya yang tengah diambil alih investor.

Nilai buku aset yang masih dalam proses likuidasi mencapai hampir Rp 2 triliun.

“Nah, itu nilai asetnya yang masih dalam proses likuidasi itu hampir Rp 2 triliun. Itu adalah aset-aset yang tentu saja sangat bervariasi mengenai kualitasnya,” jelas Doddy.

Selain itu, terdapat aset hasil likuidasi senilai hampir Rp 300 miliar yang telah dialihkan kepada LPS untuk dikelola.