Si Jali-Jali Menyambut Kedatangan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi di Tanjung Priok

JawaPos.com – Setelah berlayar dari Italia sejak 24 Agustus lalu, Kapal Induk ITS Giuseppe Garibaldi akhirnya sampai di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (18/9). Dikutip dari Antara, kapal tersebut sudah memasuki kawasan pelabuhan pukul 07.58 WIB.

Kedatangan kapal tersebut disambut tabuh gendang dari tim marching band TNI. Salah satu lagu yang dimainkan adalah lagu khas Betaw, “Si Jali Jali".

Beberapa pejabat militer Indonesia ikut menyambut kedatangan kapal Garibaldi Jumat (18/9) ini. Mereka adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Kapal Induk ITS Giuseppe Garibaldi telah berangkat dari Italia sejak Senin (24/8). Selama perjalanan itu, Garibaldi dikawal oleh kapal perang dari Angkatan Laut Italia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan selama perjalanan berlangsung kapal induk telah singgah di beberapa negara. Salah satunya di Sri Lanka.