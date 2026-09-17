Dapat Alokasi Anggaran Rp 240 T, BGN Sasar Target 72 Juta Penerima Manfaat

Kepala BGN Sudaryono dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran Rp 240,20 triliun dari negara untuk pelaksanaan program pada 2027.
Dari anggaran tersebut, BGN menargetkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia..
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, anggaran yang diterima akan dikelola secara optimal dengan memastikan setiap alokasinya memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pemenuhan gizi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran harus memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, kami akan memastikan anggaran ini digunakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Sudaryono dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9).
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara itu, sebesar Rp 7,33 triliun atau 3,05 persen dialokasikan untuk dukungan manajemen.
Dari alokasi Program Pemenuhan Gizi Nasional, porsi terbesar diarahkan untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni sekitar Rp 232,50 triliun atau 99,84 persen. Adapun sekitar Rp 373,30 miliar dialokasikan untuk kegiatan teknis non-MBG yang turut mendukung upaya pemenuhan gizi.
Pada 2027, BGN menargetkan program MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target tersebut terdiri atas 60.599.777 anak sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 198,96 triliun serta 11.865.109 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan alokasi sebesar Rp 33,54 triliun.
Seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat tersebut, BGN juga akan memperkuat kualitas layanan, termasuk aspek keamanan pangan, pengawasan, validitas data, dan tata kelola program. Dengan demikian, peningkatan cakupan program dapat berjalan seiring dengan penguatan kualitas pelaksanaan di lapangan.
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