Prabowo Janji Tingkatkan Anggaran Mitigasi Bencana: Kita Siap Sebelum Kejadian

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di Indonesia.

Langkah tersebut salah satunya dilakukan dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana secara signifikan.

Mengingat, saat ini Indonesia menghadapi beragam ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan (kalhutla) yang terjadi di berbagai wilayah.

Prabowo menilai, pemerintah harus memiliki kesiapan menghadapi bencana kapan pun terjadi. Menurutnya, pengalaman menghadapi sejumlah bencana menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat kebijakan mitigasi dan respons pemerintah ke depan.

"Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," kata Prabowo saat memimpin Rapat Terbatas Perkembangan Penanganan Bencana Alam, Senin (7/9).

Prabowo optimistis kapasitas pemerintah dalam menangani bencana akan semakin baik. Ia menilai, kecepatan respons pemerintah saat ini sudah menunjukkan perkembangan lebih baik dibandingkan penanganan bencana pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia mencontohkan penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Prabowo, respons berbagai unsur pemerintah dalam menghadapi bencana di kawasan tersebut telah dilakukan secara masif dan cepat.