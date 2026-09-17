Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Jumat, 18 September 2026 | 01.54 WIB

Helikopter Chinook Jepang Sudah Beroperasi Padamkan Karhutla Meski Sempat Terkendala

Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan keterangan kepada awak media terkait dengan penanggulangan karhutla di Kalimantan pada Kamis (17/9). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com) - Image

Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan keterangan kepada awak media terkait dengan penanggulangan karhutla di Kalimantan pada Kamis (17/9). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Operasional Helikopter Chinook milik Jepang dalam misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) sempat terkendala visibilitas akibat asap. Kini, ketiga helikopter tersebut sudah mulai beroperasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan bahwa helikopter perbantuan dari Jepang itu sudah mulai beroperasi pada Rabu (16/9). Operasionalnya kemudian berlanjut hari ini (17/9).

”Bantuan helikopter dari Jepang, yaitu Chinook yang ada 3, kemarin sudah beroperasi 1 sortie. Ini karena memang jarak pandang yang relatif kecil,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Hari ini, BNPB mendapatkan informasi bahwa 2 dari 3 helikopter tersebut sudah melaksanakan water bombing dengan masing-masing 1 sortie penerbangan. Pihaknya berharap besok (19/9), helikopter bantuan dari Jepang itu bisa kembali melakukan water bombing.

”Kami harapkan besok juga bisa seluruh pesawat (bantuan dari Jepang) itu bisa digunakan dan sortie-nya mungkin mudah-mudahan semakin banyak,” harapnya.

Khusus di Kalbar, Berton menyampaikan bahwa data terakhir kemarin menunjukkan ada 7 titik api dengan lahan terbakar mencapai 122,9 hektare. Dari angka tersebut, sebanyak 65,6 hektare sudah dipadamkan. Sisanya 57,3 hektar masih dalam upaya pemadaman.

BNPB berharap tidak ada penambahan titik api baru dan luasan lahan terbakar terus berkurang. Optimisme tersebut muncul lantaran hujan sempat turun di beberap daerah. Misalnya, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Landak, Sambas, Sekadau, Sanggau, dan Bengkayang.

”Semoga hujan-hujan di hari-hari ini sampai ke depan bisa terjadi juga,” harapnya.

Lebih lanjut, Berton menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 14.759 orang petugas pemadam karhutla masih terus berjibaku di Kalbar. Mereka tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Dara. Sementara Satgas Udara diperkuat oleh 5 unit alut untuk patroli dan 9 unit water bombing.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bareskrim Polri Update Penanganan Kasus Karhutla, Sudah Jerat 162 Tersangka  - Image
Nasional

Bareskrim Polri Update Penanganan Kasus Karhutla, Sudah Jerat 162 Tersangka 

Jumat, 18 September 2026 | 00.42 WIB

El Nino Masih Berlangsung, Menhut Ingatkan Ancaman Karhutla Belum Berakhir - Image
Nasional

El Nino Masih Berlangsung, Menhut Ingatkan Ancaman Karhutla Belum Berakhir

Kamis, 17 September 2026 | 03.19 WIB

BMKG Deteksi Lonjakan 5 Ribu Titik Panas Di Pulau Sumatera, Sumsel Terbanyak - Image
Berita Daerah

BMKG Deteksi Lonjakan 5 Ribu Titik Panas Di Pulau Sumatera, Sumsel Terbanyak

Rabu, 16 September 2026 | 19.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore