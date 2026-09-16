Fahd A. Rafiq Hattrick Tipikor, Pakar Sebut Kementerian-Lembaga Lemah Terhadap Koruptor Residivis

Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Dosen Psikologi Forensik STIH Litigasi Reza Indragiri Amriel menyebut Fahd A. Rafiq cetak hattrick tipikor. Fahd A. Rafiq bolak-balik masuk penjara, itu karena dia bersalah.
Hal itu tidak ada perdebatan. Tapi bahwa Fahd menjadi residivis tipikor, menurut Reza, publik jadi punya alasan untuk dua hal.
”Pertama, mempertanyakan apa yang sebenarnya otoritas pemasyarakatan sudah lakukan terhadap Fahd,” ujar Reza.
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Andai Ditjen Pemasyarakatan pernah melakukan risk assessment terhadap Fahd selama menjadi narapidana, lanjut dia, apakah sudah bisa diramal bahwa Fahd akan mengulangi tindak pidananya?
”Cobalah buka laporan risk assessment Ditjen Pemasyarakatan terhadap Fahd. Di situ setidaknya ada dua data, yakni tingkat potensi residivisme Fahd dan program pembinaan yang diterapkan terhadap Fahd,” papar Reza.
”Atau, jangan-jangan risk assessment itu tidak pernah diterapkan?” tanya pakar psikologi forensik itu.
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”Anggap pula, di dalam penjara, Fahd menjalani treatment. Program pembinaan. Rehabilitasi, istilah kerennya. Tapi faktanya, dipenjara alias direhabilitasi selama 2,5 tahun saja belum cukup kuat untuk membentuk imunitas pada diri Fahd,” ungkap Reza Indragiri Amriel.
Terbukti, menurut dia, sekitar tiga tahun setelah keluar dari bui, Fahd kambuh dan melakukan korupsi lagi.
Begitu pula saat kembali berurusan dengan pidana pada 2017 dan menjalani pemenjaraan alias rehabilitasi selama empat tahun. Kurang lebih, dalam kurun lima tahun selepas dari penjara, Reza menyatakan, tahun ini Fahd diringkus dan diduga mengulangi perilaku koruptifnya.
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