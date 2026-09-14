Operasi SAR 5 Jurnalis dan 3 Kru Speedboat Berlanjut, Tim SAR Gabungan Sisir 7 Sektor

JawaPos.com - Tim SAR Gabungan melanjutkan operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru speedboat di Perairan Sunda Kelapa pada Senin (14/9). Dalam pencarian hari ketujuh, petugas di lapangan bakal menyisir 7 sektor menggunakan unsur laut, udara, dan darat.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad menyampaikan bahwa pihaknya terus berusaha melaksanakan pencarian dengan mengoptimalkan berbagai unsur, termasuk melakukan perluasan area pencarian dari operasi di hari sebelumnya.

”Memasuki hari ketujuh, kami terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencari dan menemukan 8 korban yang masih hilang. Tim SAR Gabungan melaksanakan pencarian secara terkoordinasi dengan membagi wilayah operasi ke dalam beberapa sektor, serta melibatkan unsur laut, udara, dan darat,” terang dia.

Ada pun 8 orang yang sampai hari ini dinyatakan hilang terdiri atas Warta (55) selaku kapten kapal; Surakman (60), ABK; dan Heriyanto (49), guide. Kemudian M. Bagus Khoirunnas (28), jurnalis Antara; Ari Basuki (52), jurnalis Merdeka; Yudhis (43), jurnalis iNews; Daus (42), jurnalis Anadolu; dan Donal (51), pekerja lepas.

Sektor pencarian hari ini meliputi Sektor X seluas 831 nautical mile persegi, Sektor Z seluas 512 nautical mile, Sektor V seluas 1.182 nautical mile, Sektor W seluas 1.167 nautical mile, Sektor U seluas 481 nautical mile, Sektor Y seluas 413 nautical mile, serta Sektor H seluas 2.063 nautical mile.

Pencarian di masing-masing sektor melibatkan sejumlah unsur laut mulai dari KN SAR Tetuka, KN SAR Basudewa, KN SAR Antasena, KRI Leuser, KRI Teluk Gilimanuk, KRI Lepu, KAL Anyer, KP Sanjaya, RIB 02 Banten, RIB 02 Lampung, RBB Pulau Peucang, serta sejumlah kapal patroli lainnya.

Selain pencarian melalui jalur laut, operasi SAR juga didukung unsur udara berupa helikopter HR 3604 dan 2 unit drone thermal milik Basarnas. Sementara dukungan darat melibatkan personel serta sarana prasarana dari Basarnas, TNI, Polri, BNPB, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan berbagai potensi SAR lainnya.