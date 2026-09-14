Operasi SAR 5 Jurnalis dan 3 Kru Speedboat Berlanjut, Tim SAR Gabungan Sisir 7 Sektor

Sejumlah jurnalis foto yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia (PFI) menggelar doa bersama dan menyalakan lilin di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (11/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Tim SAR Gabungan melanjutkan operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru speedboat di Perairan Sunda Kelapa pada Senin (14/9). Dalam pencarian hari ketujuh, petugas di lapangan bakal menyisir 7 sektor menggunakan unsur laut, udara, dan darat.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad menyampaikan bahwa pihaknya terus berusaha melaksanakan pencarian dengan mengoptimalkan berbagai unsur, termasuk melakukan perluasan area pencarian dari operasi di hari sebelumnya.
”Memasuki hari ketujuh, kami terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencari dan menemukan 8 korban yang masih hilang. Tim SAR Gabungan melaksanakan pencarian secara terkoordinasi dengan membagi wilayah operasi ke dalam beberapa sektor, serta melibatkan unsur laut, udara, dan darat,” terang dia.
Ada pun 8 orang yang sampai hari ini dinyatakan hilang terdiri atas Warta (55) selaku kapten kapal; Surakman (60), ABK; dan Heriyanto (49), guide. Kemudian M. Bagus Khoirunnas (28), jurnalis Antara; Ari Basuki (52), jurnalis Merdeka; Yudhis (43), jurnalis iNews; Daus (42), jurnalis Anadolu; dan Donal (51), pekerja lepas.
Sektor pencarian hari ini meliputi Sektor X seluas 831 nautical mile persegi, Sektor Z seluas 512 nautical mile, Sektor V seluas 1.182 nautical mile, Sektor W seluas 1.167 nautical mile, Sektor U seluas 481 nautical mile, Sektor Y seluas 413 nautical mile, serta Sektor H seluas 2.063 nautical mile.
Pencarian di masing-masing sektor melibatkan sejumlah unsur laut mulai dari KN SAR Tetuka, KN SAR Basudewa, KN SAR Antasena, KRI Leuser, KRI Teluk Gilimanuk, KRI Lepu, KAL Anyer, KP Sanjaya, RIB 02 Banten, RIB 02 Lampung, RBB Pulau Peucang, serta sejumlah kapal patroli lainnya.
Selain pencarian melalui jalur laut, operasi SAR juga didukung unsur udara berupa helikopter HR 3604 dan 2 unit drone thermal milik Basarnas. Sementara dukungan darat melibatkan personel serta sarana prasarana dari Basarnas, TNI, Polri, BNPB, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan berbagai potensi SAR lainnya.
”Kami mengimbau seluruh unsur SAR Gabungan untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan pencarian. Kami juga memohon dukungan dan doa dari masyarakat agar upaya pencarian terhadap delapan korban ini dapat segera membuahkan hasil,” ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022