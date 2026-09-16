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Ardini Pramitha
Rabu, 16 September 2026 | 15.58 WIB

1 Korban Meninggal KM Virgo 8 Berasal Dari Surabaya, Berikut Identitasnya

Sebanyak 22 korban selamat KMP Virgo Transport 8 dievakuasi dari KRI Nala menggunakan RBB Lanal Banjarmasin ke Posko SAR Gabungan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Selasa (15/9/2026). (Radar Banjarmasin) - Image

Sebanyak 22 korban selamat KMP Virgo Transport 8 dievakuasi dari KRI Nala menggunakan RBB Lanal Banjarmasin ke Posko SAR Gabungan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Selasa (15/9/2026). (Radar Banjarmasin)

JawaPos.com - Enam korban meninggal akibat kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa telah teridentifikasi pada Rabu (16/9). Satu korban berasal dari Surabaya.

Berdasarkan data yang dirilis dari Kantor SAR Banjarmasin. Satu orang yang meninggal asal Kota Pahlawan adalah Imam Soeparno. Laki-laki berusia 66 tahun itu merupakan warga Tambak Sari Tanjung 3/18 RT 25 RW 06 Kelurahan Monokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya.

Identifkasi identitas korban itu, setelah Tim Disaster Victim Indentification (DVI) Bid Dokkes Polda Jatim melakukan pencocokan data. Sementara lima korban meninggal dunia lainnya yang telah teridentifikasi antara lain :

Nurul Rian Hidayat, laki-laki, 33 tahun asal Pamekasan Madura, Jawa Timur

Deny Ridzal Saputra, laki-laki, 29 tahun asal Kediri, Jawa Timur

Reyner Fausta Yuslianto, laki-laki 22 tahun, Malang, Jawa Timur

Erick Maisul Latif, laki-laki, 33 tahun, Garut, Jawa Barat

Editor: Diar Candra
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