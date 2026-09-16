Basarnas Tegaskan Operasi SAR KM Virgo 8 Sesuai Standar Internasional

JawaPos.com - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memiliki standar operasi tersendiri dalam pencarian orang dalam insiden kecelakaan laut. Dan tata cara tersebut sudah menjadi kesepakatan internasional.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan organisasinya setiap tahun menjalani audit oleh International Maritime Organization (IMO). Sehingga pelaksanaan operasi dipastikan mengacu pada ketentuan internasional dan legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Bukan berarti kita mencoba untuk mengikuti segala macam informasi atau saran-saran. Apa yang kita lakukan pasti mengacu pada dasar-dasar legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," katanya.​​​​​​​

Syafii menegaskan seluruh operasi pencarian dan pertolongan (SAR) kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan internasional dan dasar legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Khususnya menentukan pola dan sektor pencarian korban.

"Pola pencarian tidak pernah sama setiap hari karena tim menyesuaikan operasi dengan berbagai faktor lapangan," kata Syafii dalam konferensi pers perkembangan operasi SAR hari ketiga kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (15/9) malam.

Ia menjelaskan pada hari pertama operasi pencarian dilakukan pada delapan sektor berdasarkan koordinat yang telah ditentukan. Sedangkan hari kedua dan ketiga masing-masing dilaksanakan pada enam sektor dengan lokasi yang dapat bergeser mengikuti hasil perhitungan dan perkembangan kondisi lapangan.

Menurut Syafii, perubahan sektor diperlukan karena pergerakan arus dapat memengaruhi datum atau titik acuan pencarian. Sehingga tim SAR menyesuaikan area penyisiran untuk meningkatkan peluang menemukan korban yang kemungkinan terbawa arus dari lokasi awal kecelakaan.