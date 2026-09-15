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Ardini Pramitha
Rabu, 16 September 2026 | 03.53 WIB

Analisis Desain Kapal KM Virgo oleh Pakar ITS Surabaya: Apakah Cocok untuk Karakter Laut Indonesia

Pakar Hidrodinamika Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Ir I Ketut Aria Pria Utama MSc PhD. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Pakar Hidrodinamika Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Ir I Ketut Aria Pria Utama MSc PhD. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com – Kecelakaan Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tepatnya sekitar Kepulauan Masalembo, Minggu (13/9), memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian desain kapal dengan karakter perairan Indonesia.

Sebab, KM Virgo Transport 8 diketahui merupakan kapal impor asal Jepang yang telah berusia sekitar 39 tahun. 

Kapal jenis roll-on/roll-off (Ro-Ro) tersebut kini menjadi perhatian, terutama dari sisi performa kapal saat menghadapi kondisi laut atau seakeeping.

Pakar Hidrodinamika Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Ir I Ketut Aria Pria Utama MSc PhD menilai aspek seakeeping kerap kurang menjadi perhatian dalam perancangan kapal yang beroperasi di Indonesia.

Menurut guru besar Departemen Teknik Perkapalan ITS itu, kesesuaian desain dengan karakteristik perairan merupakan hal penting.

Terlebih, kondisi perairan Jepang memiliki karakter berbeda dengan Indonesia.

“Yang perlu dikritisi adalah apakah desain kapal buatan Jepang itu sesuai dan direkomendasikan untuk berlayar di lautan Indonesia dengan gelombang tinggi,” tuturnya saat ditemui awak media, Selasa (15/9). 

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena kapal yang dirancang untuk kondisi geografis tertentu akan menghadapi tantangan berbeda ketika dioperasikan di wilayah lain.

IKAP, sapaan I Ketut Aria Pria Utama, menjelaskan Jepang memiliki topografi laut dengan jarak antarpulau yang relatif dekat. 

Kondisi itu berbeda dengan Indonesia yang memiliki wilayah perairan luas dan sejumlah jalur pelayaran yang berhadapan dengan laut terbuka.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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