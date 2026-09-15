Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Rabu, 16 September 2026 | 03.02 WIB

Kejagung Limpahkan Kasus Korupsi Febrie Adriansyah ke Pengadilan Tipikor

Ketua Tim 9 Kejagung Rudi Margono menyampaikan bahwa kasus dugaan korupsi dan TPPU Febrie Adriansyah akan segera dilimpahkan ke penuntutan dan pengadilan. (Kejagung) - Image

Ketua Tim 9 Kejagung Rudi Margono menyampaikan bahwa kasus dugaan korupsi dan TPPU Febrie Adriansyah akan segera dilimpahkan ke penuntutan dan pengadilan. (Kejagung)

JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke proses penuntutan untuk kemudian disidangkan.

Rencananya sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).

Informasi itu disampaikan oleh Ketua Tim 9 Kejagung Rudi Margono usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (15/9).

Salah satu hasil rapat tersebut adalah Febrie dijerat tindak pidana asal korupsi dan pemerasan serta dilapis dengan TPPU.

Dalam kesempatan yang sama, Rudi mengungkapkan bahwa semua pihak yang hadir dalam rapat menyetujui agar kasus Febrie segera dilimpahkan ke tahap penuntutan. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku.

”Tim 9 dalam rapat juga dan yang disetujui oleh seluruh yang hadir agar perkara ini segera dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses penanganan perkara ini,” terang Rudi.

Secara teknis, berkas akan dilimpahkan dari penyidik kepada penuntut umum. Kemudian dilimpahkan lagi kepada PN Jakarta Selatan (Jaksel) dan Pengadilan Tipikor di PN Jakpus.

Dia memastikan, semua pihak terkait akan terungkap secara detail dalam persidangan.

”Kami memahami betul, jangan sampai seperti ini dakwaan belum dibacakan, sudah bergulir di publik. Karena ini menjunjung asas praduga tak bersalah. Pastinya dalam waktu dekat perkara ini apabila dilimpahkan akan sangat terbuka untuk kita semua,” ujarnya.

Dalam kasus yang menyeret Febrie sebagai mantan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampidsus), Kejagung melalui Tim 9 sudah menyita sebanyak 38 objek aset tanah dan bangunan berkaitan dengan kasus tersebut. Menurut Rudi, nilainya mencapai Rp 846 miliar.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jejak Kasus Fahd Arafiq, Hattrick Ditangkap KPK Atas Keterlibatan Korupsi - Image
Kasuistika

Jejak Kasus Fahd Arafiq, Hattrick Ditangkap KPK Atas Keterlibatan Korupsi

Selasa, 15 September 2026 | 20.15 WIB

Eks Direktur Kementan Jalani Sidang Perdana Kasus Perjalanan Dinas Fiktif - Image
Kasuistika

Eks Direktur Kementan Jalani Sidang Perdana Kasus Perjalanan Dinas Fiktif

Selasa, 15 September 2026 | 18.19 WIB

KPK Menduga Guru SMA di Tasikmalaya Terlibat Kasus Korupsi Penerimaan Maba Unsoed - Image
Kasuistika

KPK Menduga Guru SMA di Tasikmalaya Terlibat Kasus Korupsi Penerimaan Maba Unsoed

Sabtu, 12 September 2026 | 01.22 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore