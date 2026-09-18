Namanya Terseret Kasus OTT BPN Rp106 Miliar, Menteri Nusron Wahid Buka Suara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara soal OTT KPK yang menyasar Kementerian ATR/BPN, Jumat (18/9).
JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya angkat bicara usai namanya terseret dalam pusaran kasus dugaan suap Hak Guna Bangunan (HGB) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di BPN Kabupaten Bogor.
Nusron menyatakan menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan ini muncul menyusul langkah penyidik KPK yang menggeledah lingkungan kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta Selatan pada Kamis (17/9).
Salah satu area yang digeledah yakni ruangan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
Nusron menegaskan bakal kooperatif dan siap membantu pengungkapan kasus hukum oleh KPK.
"Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor kementerian BPN," ujar Nusron Wahid, Jumat (18/9).
Meski kementeriannya diterpa isu penggeledahan dan pusaran kasus suap, Nusron memastikan operasional di lingkungan ATR/BPN tidak akan terganggu.
Ia mengeklaim telah menginstruksikan seluruh jajaran agar tetap solid dan memberikan pelayanan publik secara optimal.
"InsyaAllah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan," katanya.
Nusron menambahkan, penguatan pengawasan internal juga dipastikan akan ditingkatkan agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022