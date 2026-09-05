Dorong Ekonomi, Industri Baja Fokus TKDN dan Kapasitas Produksi

JawaPos.com - Penguatan industri dalam negeri menjadi salah satu langkah penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, industri baja dinilai memiliki posisi strategis karena produknya dibutuhkan berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga manufaktur.

PT Citra Baru Steel menyatakan kesiapan untuk mengambil bagian dalam agenda pembangunan nasional, termasuk mendukung Delapan Program Prioritas Ekonomi Indonesia. Produsen baja nasional tersebut menilai kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri diperlukan agar kebijakan ekonomi dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian.

Direktur Utama PT Citra Baru Steel Handoyo Setiawan mengatakan industri baja tidak hanya berperan sebagai pemasok material. Melainkan juga menjadi salah satu fondasi bagi pengembangan industri nasional.

Karena itu, penguatan kapasitas produksi dalam negeri menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah.

“Sebagai produsen baja lokal, PT Citra Baru Steel berkomitmen hadir di barisan terdepan untuk mendukung Delapan Program Prioritas Ekonomi Indonesia. Kami siap memperkuat pasokan baja berkualitas tinggi demi menopang berbagai proyek strategis nasional,” kata Handoyo Setiawan.

Untuk memperkuat peran tersebut, perusahaan melakukan sejumlah langkah. Di antaranya meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional.

PT Citra Baru Steel juga mulai menaruh perhatian pada penerapan standar industri hijau sebagai bagian dari upaya menyesuaikan proses produksi dengan kebutuhan industri yang lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu fokus perusahaan. Langkah tersebut diarahkan untuk memperbesar penggunaan produk dan komponen lokal sekaligus memperkuat kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan pasar tanpa terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri.