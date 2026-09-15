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Ardini Pramitha
Rabu, 16 September 2026 | 01.16 WIB

Kasus Influenza di Surabaya Meningkat, IGD dan Kamar Inap Penuh

Direktur Utama RS Husada Utama Surabaya, dr. Didi D. Dewanto, SpOG. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Direktur Utama RS Husada Utama Surabaya, dr. Didi D. Dewanto, SpOG. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kasus influenza di Surabaya dilaporkan meningkat dalam seminggu terakhir. Akibatnya, ruang IGD dan kamar inap di salah satu rumah sakit penuh. 

Direktur Utama RS Husada Utama Surabaya, dr. Didi D. Dewanto, SpOG, mengungkapkan bahwa pasien anak-anak mendominasi kasus influenza yang ditangani di rumah sakitnya.

"(Influenza) Anak-anak, kasusnya memang meningkat ya.​ Sejak satu minggu ini ya. Hampir semua rumah sakit kayaknya ya, mohon coba dicek ya yang lain. Karena tempat saya pediatric ward, ruang anak penuh," kata Didi, Selasa (15/9). 

Didi mengungkapkan bahwa rumah sakit tempatnya bekerja harus mengoper pasien hingga lai atas. 

"​Mulai anak usia sampai 5 tahun, ada 10 sampai 15 tahun. Itu memang khusus lantai anak sampai penuh, makanya kami sampai ini, sampai gunakan lantai-lantai atas," katanya. 

Dia menyampaikan rata-rata pasien mengalami gejal demam, batuk, pilek hingga lemas. 

Maka dari itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat menerapan hidup sehat. Jika hendak pergi keluar, minimal pakai masker. 

"Ya satu, jaga kebersihan, hidup sehat, pakai masker," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Billy Daniel Messakh membenarkan telah terjadi peningkatan kasus demam dan influenza. Namun, masih dalam sebatas wajar. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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