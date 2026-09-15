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Antara
Selasa, 15 September 2026 | 23.32 WIB

Bea Cukai Selamatkan Rp 8,5 Miliar Penerimaan Negara dari Penyelundupan Emas

DJBC gagalkan penyelundupan emas dengan total berat 29 kg senilai Rp 73,3 miliar di empat bandara internasional. (Istimewa) - Image

DJBC gagalkan penyelundupan emas dengan total berat 29 kg senilai Rp 73,3 miliar di empat bandara internasional. (Istimewa)

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) gagalkan penyelundupan emas dengan total berat 29 kilogram (kg) senilai Rp 73,3 miliar di empat bandara internasional.

Empat bandara tersebut yakni Bandara Kualanamu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Sam Ratulangi pada September 2026.

”Mulai 5 sampai dengan 14 September, Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih 29 kilogram pada empat bandara internasional,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dilansir dari Antara, Selasa (15/9).

Djaka menerangkan seluruh rangkaian penindakan tersebut menyelamatkan potensi kerugian penerimaan negara mencapai Rp 8,5 miliar.

Modus yang ditemukan pun beragam, mulai dari menyembunyikan logam yang diduga emas di dalam peralatan elektronik, membawa emas dalam barang bawaan penumpang, hingga menyembunyikannya pada tubuh dengan modus body strapping.

​Untuk penindakan di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Kualanamu terjadi pada Senin (14/9).

Berdasar hasil analisis terhadap penumpang, petugas Bea Cukai Kualanamu menduga adanya bawaan emas oleh seorang WN India berinisial NU yang merupakan penumpang penerbangan komersial tujuan Bangkok, Thailand.

​Pemeriksaan terhadap bagasi penumpang menunjukkan adanya citra tidak wajar pada barang elektronik yang dibawa.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan menemukan empat keping benda logam yang diduga emas dengan total berat sekitar 1.522 gram.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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