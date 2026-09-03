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Dimas Choirul
Kamis, 3 September 2026 | 22.14 WIB

Kejar-kejaran di Tol Nganjuk, Bea Cukai Gagalkan 1,5 Juta Rokok Ilegal

Bea Cukai Kediri menggagalkan pengiriman 1,5 juta lebih batang rokok ilegal di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Penindakan terhadap truk boks tersebut sempat diwarnai aksi kejar-kejaran sebelum kendaraan akhirnya masuk ke parit di kawasan Sukomoro/(Istimewa). - Image

Bea Cukai Kediri menggagalkan pengiriman 1,5 juta lebih batang rokok ilegal di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Penindakan terhadap truk boks tersebut sempat diwarnai aksi kejar-kejaran sebelum kendaraan akhirnya masuk ke parit di kawasan Sukomoro/(Istimewa).

JawaPos.com – Bea Cukai Kediri menggagalkan pengiriman 1,5 juta lebih batang rokok ilegal di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Penindakan terhadap truk boks tersebut sempat diwarnai aksi kejar-kejaran sebelum kendaraan akhirnya masuk ke parit di kawasan Sukomoro.

Penindakan berlangsung pada Minggu (30/8) sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Surabaya-Nganjuk, tepatnya di depan SPBU Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

Kasus tersebut bermula dari informasi yang diterima petugas terkait sebuah truk boks bernomor polisi B 9800 TCG yang diduga membawa barang kena cukai (BKC) berupa rokok ilegal dari Madura. Kendaraan itu diketahui melintas melalui jalur Tol Trans Jawa.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, mengatakan petugas kemudian melakukan pemantauan sebelum mengejar kendaraan tersebut.

“Kami melalui Tim Indak Lembu Suro Bea Cukai Kediri melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap truk boks yang diduga membawa barang kena cukai ilegal. Dalam proses penghentian, kendaraan tersebut sempat melakukan perlawanan dan petugas melakukan pengejaran hingga kendaraan berhasil diamankan,” ujar Arintoko.

Sebanyak empat petugas Bea Cukai Kediri kemudian bergerak menuju kawasan Tol Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang. Pemantauan dilakukan di ruas Tol Kertosono-Ngawi untuk menemukan kendaraan yang telah diinformasikan sebelumnya.

Ketika truk boks tersebut melintas, petugas langsung melakukan pengejaran. Namun, pengemudi kendaraan tidak mengindahkan upaya penghentian sehingga pengejaran berlanjut.

Dalam aksi tersebut, truk boks sempat bersenggolan dengan kendaraan dinas Bea Cukai Kediri dan kendaraan patroli jalan tol. Kendaraan kemudian keluar melalui exit Tol Nganjuk dengan menerobos palang pintu tol hingga menyebabkan fasilitas tersebut rusak.

Pengejaran berlanjut ke Jalan Raya Surabaya-Nganjuk. Sesampainya di kawasan Sukomoro, truk boks kembali terlibat kecelakaan setelah menyenggol sebuah bus sebelum akhirnya masuk ke parit.

Rangkaian pengejaran tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dan fasilitas jalan tol.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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