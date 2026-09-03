Tingkatkan Kelancaran Logistik dan Mudahkan Pelaku Usaha, Bea Cukai Jakarta Terbitkan Izin PDPLB

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Jakarta Dorothea Sigit Lestariningtyas saat memberikan izin PDPLB untuk PT Lestari Wijaya Abadi. (Istimewa)
JawaPos.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta resmi memberikan izin Pengusaha di Pusat Logistik Berikat (PDPLB) kepada PT Lestari Wijaya Abadi. Keputusan ini diharapkan bisa meningkatkan kelancaran kegiatan logistik.
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Jakarta Dorothea Sigit Lestariningtyas mengatakan, dengan ini ditargetkan mampu mendukung penyelenggaraan layanan logistik dan kepabeanan yang lebih efisien dan tertib.
“Fasilitas PDPLB diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengelola arus barang secara lebih efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan,” ujar Dorothea, Kamis (3/9).
Dia meminta kepada perusahaan agar menjaga ketertiban administrasi, keamanan barang, serta kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan.
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Layanan yang disiapkan meliputi penerimaan, penyimpanan, penataan barang, pengawasan stok, pencatatan dokumen, hingga pengeluaran barang.
Keberadaan fasilitas PLB dinilai dapat mendukung pengelolaan logistik dengan memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengatur penyimpanan dan pergerakan barang secara lebih terencana.
PT Lestari juga akan memanfaatka teknologi dalam mengatur inventori dan kualitas layanan. Beberapa komoditas yang menjadi fokus layanan antara lain pakaian jadi untuk kebutuhan ekspor, server AI untuk kegiatan transhipment, serta besi, mesin, dan suku cadang untuk kebutuhan industri.
Dikeluarkannya izin ini membuat PT Lestari Wijaya Abadi sebagai satu-satunya PDPLB yang berada di dalam kawasan Shorebase.
"Pencapaian ini tentunya menjadi langkah penting bagi kami untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh mitra dan pelanggan," ujar Direktur PT Lestari Wijaya Abadi, Masrukhi.
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Jawa Pos
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