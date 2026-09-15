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Syahrul Yunizar
Selasa, 15 September 2026 | 22.32 WIB

Tim SAR Gabungan Evakuasi 4 Jenazah Korban Kecelakaan Kapal Virgo Transport 8

KM Virgo Transport 8. (Dok maritimhub.kemenhub.go.id) - Image

KM Virgo Transport 8. (Dok maritimhub.kemenhub.go.id)

JawaPos.com - Dalam operasi SAR korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada Selasa (15/9), Tim SAR Gabungan mengevakuasi 4 jenazah korban meninggal dunia menggunakan helikopter.

Pada pukul 11.23 WITA, Helikopter HR-3601 tiba di Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan (Kalsel) membawa 2 jenazah korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi dari TB Trans Coal Pacific.

Kemudian disusul pada pukul 11.55 WITA, Helikopter AS-365 P-3013 tiba di bandara yang sama dengan membawa 2 jenazah korban meninggal dunia lainnya dari TB Trans Coal Pacific.

Secara keseluruhan, sudah 114 korban kecelakaan kapal tersebut dievakuasi. Terdiri atas 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Semnatara 129 orang yang masih dalam pencarian dan menjadi fokus utama dalam operasi SAR.

”Seluruh unsur SAR Gabungan mengoptimalkan upaya pencarian, baik melalui jalur laut maupun udara,” kata Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii.

Sampai saat ini, unsur laut terus bergerak menuju area pencarian yang telah ditentukan. Operasi pencarian juga diperkuat unsur udara. Pesawat Cessna 208 Caravan melaksanakan operasi SAR dari Bandara Syamsudin Noor.

Dalam operasi SAR hari ketiga, sebanyak 1.097 personel yang terdiri atas Basarnas dan instansi pendukung SAR Laut TNI AL, Polda Kalsel, kapal pendukung, unsur udara, serta potensi SAR lainnya.

”Operasi tersebut didukung 5 unit alut udara dan 17 unit alut laut,” ungkap perwira tinggi TNI AU dengan tiga bintang di pundak itu.

Syafii pun menegaskan bahwa seluruh unsur SAR Gabungan yang terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut akan terus mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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