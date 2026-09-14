Wapres Gibran Yakin Suahasil Mampu Kelola APBN Lebih Sehat

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak lima mahasiswa dalam kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur, pada Kamis (18/6). (Satwapres)
JawaPos.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan ucapan selamat kepada Suahasil Nazara yang baru dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Gibran meyakini Suahasil mampu menjalankan tugas barunya dengan baik.
Hal ini setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dengan prosesi pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9).
"Saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Suahasil Nazara yang baru saja dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Bapak Presiden," kata Gibran dalam keterangannya.
Menurut Gibran, pengalaman serta kompetensi yang dimiliki Suahasil menjadi modal penting untuk menjalankan amanah sebagai Menteri Keuangan. Dia menilai, Suahasil merupakan sosok yang tepat untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dengan pengalaman dan kompetensi beliau, saya percaya Bapak Suahasil merupakan figur yang tepat untuk mengelola APBN agar lebih sehat dan kredibel, melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara, memperkuat fiskal pusat dan daerah, serta memperkuat sistem keuangan dalam mencegah korupsi dan inefisiensi penggunaan keuangan negara," ujar Gibran.
Gibran berharap Suahasil dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus mendorong perbaikan tata kelola. Serta penguatan fiskal di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah dan pembangunan nasional.
Dia pun mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo dalam menjaga kondisi perekonomian nasional.
"Mari kita terus mendukung langkah Bapak Presiden dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan publik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola keuangan negara yang lebih sehat dan bertanggung jawab," jelas Gibran.
Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, pada Senin (14/9). Prabowo mengganti posisi Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa, kini posisinya digantikan oleh Suahasil Nazara.
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