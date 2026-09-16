Ekonom Dorong Suahasil Capai Pertumbuhan Ekonomi di Atas 6 Persen

Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres)
JawaPos.com - Tatangan berat menanti Suahasil Nazara usai dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia dituntut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6 persen, demi menyelamatkan kelas menengah dari jurang krisis.
"Dalam fase ekonomi saat ini, Indonesia memerlukan arsitek baru yang dapat lebih memacu perekonomian hingga di atas 6 persen dengan dukungan dari pasar global," ujar Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif InFast Bestari, Gede Sandra kepada jawaPos.com, Rabu (16/9).
Menurut dia, pergantian Menkeu menandai adanya perubahan tantangan ekonomi Indonesia.
Gede menyebut setiap fase ekonomi membutuhkan arsitek kebijakan keuangan makro yang berbeda.
Selama setahun terakhir, Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan likuiditas di tengah perlambatan pertumbuhan kredit.
Purbaya, kata dia, cukup berhasil mendorong likuiditas melalui sejumlah kebijakan yang tidak konvensional.
"Dengan terobosan penggunaan dana SAL (Sisa Anggaran Lebih), Purbaya berhasil menunjukkan bahwa kebijakan yang out of the box tersebut mungkin dikerjakan untuk mengobati keringnya likuiditas kredit," ujar Gede.
Dia mengatakan, ketika Purbaya masuk ke kabinet, pertumbuhan kredit berada di kisaran 7 persen.
Angka tersebut termasuk salah satu yang terendah dalam sejarah ekonomi Indonesia.
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