Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Rabu, 16 September 2026 | 15.28 WIB

Ekonom Dorong Suahasil Capai Pertumbuhan Ekonomi di Atas 6 Persen

Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres) - Image

Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres)

JawaPos.com - Tatangan berat menanti Suahasil Nazara usai dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia dituntut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6 persen, demi menyelamatkan kelas menengah dari jurang krisis.

"Dalam fase ekonomi saat ini, Indonesia memerlukan arsitek baru yang dapat lebih memacu perekonomian hingga di atas 6 persen dengan dukungan dari pasar global," ujar Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif InFast Bestari, Gede Sandra kepada jawaPos.com, Rabu (16/9).

Menurut dia, pergantian Menkeu menandai adanya perubahan tantangan ekonomi Indonesia.

Gede menyebut setiap fase ekonomi membutuhkan arsitek kebijakan keuangan makro yang berbeda.

Selama setahun terakhir, Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan likuiditas di tengah perlambatan pertumbuhan kredit.

Purbaya, kata dia, cukup berhasil mendorong likuiditas melalui sejumlah kebijakan yang tidak konvensional.

"Dengan terobosan penggunaan dana SAL (Sisa Anggaran Lebih), Purbaya berhasil menunjukkan bahwa kebijakan yang out of the box tersebut mungkin dikerjakan untuk mengobati keringnya likuiditas kredit," ujar Gede.

Dia mengatakan, ketika Purbaya masuk ke kabinet, pertumbuhan kredit berada di kisaran 7 persen.

Angka tersebut termasuk salah satu yang terendah dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Suahasil Nazara Punya 5 PR Berat sebagai Menkeu, CELIOS: Jangan jadi Yes-Man Prabowo - Image
Ekonomi

Suahasil Nazara Punya 5 PR Berat sebagai Menkeu, CELIOS: Jangan jadi Yes-Man Prabowo

Selasa, 15 September 2026 | 02.32 WIB

Gantikan Purbaya, Intip Total Harta Kekayaan Suahasil Nazara senilai Rp 138 Miliar - Image
Nasional

Gantikan Purbaya, Intip Total Harta Kekayaan Suahasil Nazara senilai Rp 138 Miliar

Selasa, 15 September 2026 | 01.03 WIB

Suahasil Nazara Ditunjuk jadi Menkeu, Hans Kwee: Pasar Respons Positif Lewat Intraday Rebound IHSG - Image
Ekonomi

Suahasil Nazara Ditunjuk jadi Menkeu, Hans Kwee: Pasar Respons Positif Lewat Intraday Rebound IHSG

Selasa, 15 September 2026 | 00.48 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore