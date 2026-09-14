Demi Mempermudah Penanganan Penumpang Virgo 8 Yang Selamat, PMI Banjarmasin Buat 3 Zona Perawatan

JawaPos.com – PMI Banjarmasin bergerak cepat untuk menyelamatkan korban selamat KM Virgo Transport 8. Organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan itu membuka posko di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sejak Minggu (13/9).

Petugas PMI Banjarmasin Alfi di Banjarmasin mengatakan tim gabungan langsung melakukan pemilahan korban berdasarkan tingkat kegawatdaruratan. Tujuannya agar mereka yang membutuhkan pertolongan segera dapat ditangani lebih dahulu.

"Penanganan korban kami bagi menjadi tiga zona, yaitu zona hijau untuk korban dengan luka ringan, zona kuning untuk korban luka sedang, dan zona merah untuk korban yang mengalami luka berat," jelas Alfi dikutip dari Antara Senin (14/9).

Tim medis dari PMI, Dinas Kesehatan, dan unsur SAR, memeriksa kondisi para korban menggunakan tempat tidur lipat atau velbed, sekaligus memantau tekanan darah, detak jantung, dan tanda-tanda vital lainnya.