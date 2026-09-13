Menag: MTQ Nasional Punya Makna Sosial dan Kebangsaan yang Sangat Besar

JawaPos.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXXI di Jawa Tengah menjadi momentum untuk melahirkan sikap Qurani.

”Al-Qur’an diturunkan untuk dibaca, dipahami, dan ditadaburi pesan-pesannya,” kata Nasaruddin Umar pada pembukaan MTQ Nasional XXXI di Lapangan Simpang Lima, dilansir dari Antara.

Di dalam keluarga, kata dia, sikap Qurani hadir dalam kasih sayang, tanggung jawab, musyawarah, dan kemampuan menjaga kehormatan satu sama lain.

”Tidak ada kekerasan, penghinaan, ataupun kesewenang-wenangan yang dapat dibenarkan mengatasnamakan agama,” lanjut dia.

Di kantor dan tempat kerja, lanjut dia, sikap Qurani tampak dalam amanah, kedisiplinan, profesionalisme, dan pelayanan yang adil.

”Al-Qur’an tidak boleh hanya terdengar pada pembukaan acara. Tetapi kehilangan daya pengaruhnya ketika kita mengelola anggaran, menggunakan kewenangan, memberikan pelayanan, dan mengambil keputusan,” tegas Nasaruddin Umar.

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Menurut dia, orang yang dekat dengan Al-Qur’an harus menjadi orang yang paling dapat dipercaya, paling sungguh-sungguh bekerja, dan paling jauh dari korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

”Di tengah masyarakat, sikap Qurani ini diwujudkan melalui ta'aruf, ta'awun dan tabayyun, saling mengenal, saling menolong dalam kebaikan, serta memeriksa setiap informasi sebelum menyebarkannya,” tutur Nasaruddin Umar.